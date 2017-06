La Shoah n’a pas créé l’Etat d’Israël …

Le chef d’orchestre Daniel Barenboim a écrit à Ha’aretz le 8 juin qu’Israël existe à cause de la Shoah. La revendication est qu’Israël « a été donné » au peuple juif par le monde culpabilisé après la Shoah.

Israël n’a pas été «donné» aux Juifs. La dernière chose à l’ordre du jour des nations européennes à la fin de la Seconde Guerre mondiale était un sentiment de culpabilité envers les Juifs.

De même que l’Inde et le Pakistan et d’autres nations n’avaient pas besoin du meurtre d’un tiers de leur peuple pour recevoir un pays à ce moment-là, le peuple juif aurait obtenu son propre État à la fin de la Seconde Guerre mondiale, non pas à cause de la Shoah, mais plutôt en raison du démantèlement de l’empire britannique à la suite de la guerre.

Le refus du sionisme signifie nier que les juifs peuvent, par la force de la vision, du désir et du travail, agir en tant qu’agents actifs et façonner un avenir dans lequel ils ne sont pas victimes d’autrui.

Le refus du sionisme signifie que l’État d’Israël devient un «don» qui a été donné par d’autres, non pas à cause de ce que les juifs ont fait par eux-mêmes.

En outre, le fait de nier le sionisme isole Israël parmi tous les pays du monde dans un état conditionnel, qui est autorisé à exister aussi longtemps que ceux qui l’ont reçu, par grâce et non par droit, et seront favorables aux yeux de ceux qui leur ont donné le pays.

Le droit du peuple juif d’avoir un pays dans sa propre patrie est un droit universel, réservé à chaque peuple – le droit de se tenir seul et de contrôler son destin.

