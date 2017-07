Le Shin Bet serait à l’origine du retrait des mesures de sécurité sur le Mont du Temple et non le premier ministre Netanyaou

À la suite d’une forte critique du droit concernant la capitulation israélienne face au Waqf, qui a exigé de supprimer toutes les mesures de sécurité aux entrées du Har HaBait, les sources proches du Premier ministre Binyamin Netanyahu ont cherché jeudi à détourner sa responsabilité en désignant le Shin Bet selon le site de nouvelles NRG.

Selon les sources, l’agence de renseignement « a présenté des scénarios apocalyptiques qui indiquaient qu’il y aurait une forte explosion de colère si nous ne retirons pas les mesures de sécurité », a déclaré le site.

La décision d’enlever les scanners corporels, les détecteurs de métaux et les caméras haute résolution aux entrées du Mont du Temple ont été faite par le Cabinet de sécurité lundi soir. La décision d’enlever les scanners et les détecteurs est venue après la forte pression de la Maison Blanche et du Roi Abdullah de Jordanie et après l’incident diplomatique de dimanche soir, dans lequel un gardien de sécurité israélien est devenu un otage en Jordanie après avoir tiré et tué un terroriste qui a essayé de le poignarder. Le garde de sécurité a été libéré, alors qu’Israël a commencé à retirer l’équipement de sécurité.

Mais un débat chargé a éclaté sur la question de savoir s’il fallait laisser les caméras à haute résolution qui avaient été placées en alternative aux équipements de sécurité trois jours plus tôt. La police a parlé devant le Cabinet et a déclaré aux ministres qu’il n’y aurait pas de nouveaux problèmes de sécurité si les caméras étaient gardées sur place, a déclaré Haaretz, citant des sources lors de la réunion. Les caméras n’étaient pas aussi envahissantes que les scanners, et même si les Waqf s’y opposaient, les caméras ne conduiraient pas à des manifestations de masse, selon la police.

Mais les responsables de Shin Bet ont déclaré que tous les équipements, y compris les caméras, devraient être enlevés et que le statu quo devrait être restauré sinon, les Arabes susciteraient une forte violence.

Les ministres Naftali Bennett, Ze’ev Elkin et Ayelet Shaked se sont exprimés selon l’opinion de la police, tandis que le Premier ministre Netanyahu et le Ministre de la Défense Avigdor Liberman – avec le ministre de la Sécurité publique Gilad Erdan ont poussé à retirer tout l’équipement, conformément aux recommandations du Shin Bet.

Jeudi, des sources ont déclaré que le Premier ministre estimait qu’il a peut-être été « induit en erreur », a déclaré le site d’information de NRG.

Lors d’une conférence de presse jeudi après-midi, le chef de la police israélienne, Roni Alshich, a déclaré que, malgré ses craintes, la police était soumise aux décisions du gouvernement en matière de sécurité. La police était finalement responsable de la sécurité du Mont du Temple, et ferait son travail conformément à la politique gouvernementale.

Un problème qui devait être abordé, a-t-il ajouté, était «la concurrence entre différents groupes islamistes pour montrer lequel est le plus radical».