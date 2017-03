Le Shin Bet après la mort d’un haut responsable du Hamas: « Mazen Fuqaha avait prévu de mener des attaques pendant la fête de Pessah et tout récemment »

Des responsables du Shin Bet et ancien membre du Mossad, Yaron Blum s’est exprimé sur Ynet suite à la mort de Mazen Fuqaha : « Il est difficile de croire que c’est notre action. Le Hamas a des rivalités et les salafistes sont capables de cet acte ».

Ce haut responsable du Hamas a été tué ce vendredi soir, de quatre balles dans la tête avec un pistolet silencieux près de son domicile à Gaza. Le Hamas n’a pas tardé à pointer du doigt Israël. Mais selon cet ancien membre du Shin Bet; il est trop rapide d’accuser Israel vu les tensions au sein même de ces organisations terroristes dans cette région .

« Israël ne nie pas que, parfois, ces choses se produisent», a dit Yaron Blum . Ajoutant: « Souvenons-nous que l’Egypte ne pleure pas, même au sein du Hamas. Il y a des rivalités, les membres du Jihad mondial, et des salafistes, sont parmi ceux qui ont été arrêtés cette nuit, suite à cette liquidation ».

« Il se peut qu’Israël soit impliqué dans cela, mais il est tort de le déclarer trop tôt, nous ne pleurons pas et si cela a été fait, c’est à cause de ce qu’il avait l’intention de faire, pas à cause de ce qu’il a fait. Si Israël l’a fait, alors d’autres peuvent le faire aussi ».

Selon un principal de Shin Bet, Mazen Fuqaha avait prévu de mener des attaques douloureuses pendant la fête de Pessah et tout récemment. « Depuis sa sortie de prison, malgré les avertissements de son père qu’il devait cesser ses activités, il a continué dans ses actions » .Suite à cette liquidation, Israel estime que le Hamas va tenter de mener des attaques dans l’Ouest et la Samarie.

Selon Gad Shimron du Mossad, cette liquidation n’est pas l’œuvre du Mossad. « Le Mossad ne sait pas travailler à Gaza, seul les Palestiniens le peuvent »

Sharon a également rappelé que Mazen Fuqaha avait beaucoup d’ennemis à l’intérieur de Gaza et entre les organisations rivales du Hamas. « Il avait une liste d’ennemis comme les Salafistes, al-Qaïda, etc… ».

