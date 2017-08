Sheryl Sandberg: Le cryptage de WhatsApp aide effectivement les gouvernements à combattre le terrorisme

Sheryl Sandberg a défendu l’utilisation du cryptage dans le service de messagerie populaire WhatsApp, en disant à une émission de radio de la BBC que les données limitées restent accessibles et peuvent être utiles à l’application de la loi pour contrecarrer l’activité terroriste.

Lorsque les communications sont chiffrées, seul l’expéditeur et le destinataire prévu peuvent lire le message. Mais les informations concernant une conversation chiffrée, comme celle qui contacte qui, seraient toujours disponibles pour les gouvernements lors d’une enquête sur le terrorisme, même si le contenu de la conversation ne le serait pas.

« L’objectif pour les gouvernements est d’obtenir autant d’informations que possible », a-t-elle déclaré lors d’une interview dimanche. « Et donc, quand il y a des services de message tels que WhatsApp qui sont chiffrés, le message lui-même est chiffré, mais les métadonnées ne le sont pas, ce qui signifie que si vous envoyez un message, nous ne savons pas ce que dit ce message, mais nous savons que vous avez eu un contact. «

Alors que les grandes entreprises de technologie, y compris Apple et Google, ont revendiqué les avantages pour la vie privée et la sécurité que le cryptage offre, les responsables de l’application de la loi aux États-Unis et à l’étranger disent que les services de messagerie cryptés donnent aux criminels et aux terroristes un refuge pour opérer.

Par exemple, lors d’une attaque de véhicule de mars à l’extérieur du Parlement britannique qui a tué quatre piétons et un agent de police, l’auteur, Khalid Masood, a été révélé par les médias britanniques pour avoir communiqué sur WhatsApp quelques minutes auparavant. En réponse, le secrétaire d’État britannique, Amber Rudd, a qualifié «l’utilisation des communications cryptées complètement inacceptable».

« Nous devons nous assurer qu’en plus des applications comme WhatsApp, et il y en a beaucoup d’autres comme ça, ne constituent pas un lieu secret pour les terroristes afin de communiquer les uns avec les autres », a déclaré Rudd. Cependant, il n’est pas clair si l’utilisation de WhatsApp par Masood était pertinente pour son crime.

Sandberg, directeur général d’exploitation de Facebook, a récemment rencontré Rudd et a déclaré à l’émission de radio : « Nous sommes très alignés sur nos objectifs ».

« Nous voulons nous assurer que chacun d’entre nous agisse pour arrêter le terrorisme et que nos… politiques soient très clairs. Il n’y a absolument aucune place pour le terrorisme, la haine, les appels à la violence d’aucune sorte », a-t-elle déclaré.

Sandberg a averti que si le cryptage a été éliminé, les utilisateurs pourraient fuir le service, laissant les responsables de l’application de la loi avec encore moins de prospects. « Si les gens quittent ces services chiffrés pour accéder à des services chiffrés dans des pays qui ne partageront pas les métadonnées, le gouvernement a en fait moins d’informations, pas plus », a-t-elle déclaré.

Facebook n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un milliard de personnes utilisent WhatsApp tous les jours, a annoncé la société la semaine dernière. Facebook a acheté l’application de messagerie globale en 2014 pour 19 milliards de dollars.

Lorsque WhatsApp a annoncé l’année dernière qu’il offrirait un cryptage, la société a critiqué immédiatement les autorités américaines. Le conseiller général du FBI James Baker a déclaré que le mouvement de WhatsApp « nous présente un problème important ».

« Si le public ne fait rien, le cryptage comme celui-ci continuera à se déployer de différentes façons à travers le paysage technologique », a déclaré Baker à l’époque. « Vous pouvez dire que c’est bon et vous pouvez dire que c’est mauvais. Mais le principal est que cela coûte cher. Il a des coûts de sécurité publique. Et les gens doivent comprendre cela. «

Les propos de Baker, comme ceux de Rudd, soulignent les défis auxquels sont confrontés les forces de l’ordre pour s’adapter à l’adoption généralisée du cryptage, largement disponible et gratuitement.

Sous la pression des gouvernements pour lutter contre la propagation du contenu lié à la terreur en ligne, Facebook, Twitter, Google et Microsoft ont déclaré qu’ils commenceraient à partager des empreintes numériques uniques d’images et de vidéos signalées, afin de les empêcher de refaire surface sur différentes plates-formes en ligne. Facebook a également déclaré le mois dernier qu’il utiliserait l’intelligence artificielle et les efforts de l’homme pour identifier et supprimer les messages des extrémistes, développer des systèmes de partage de données sur sa suite de médias sociaux et d’applications de messagerie.