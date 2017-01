Sharon Gal : « Le Tribunal a retiré le couteau (du terroriste) et poignardé Elor Azria »

Les amis du soldat, Elor Azria, ont été choqués de la décision du jury, qui a condamné à l’unanimité le soldat.

L’événement a eu lieu à Tel Rumeida, à Hebron, il y a environ huit mois. Le Tribunal, a été informé par les associés et les avocats de Elor Azria qu’ils feront appel principalement en raison du fait qu’ils ont ressenti de la part du tribunal de l’hostilité lors du discours à l’auditoire de son avocat, Ilan Katz.

« Nous avons demandé à l’audience de nous donner le plus rapidement la durée de la peine, afin de ne pas perdre de temps. Quiconque pense que ce verdict est faux et trompeur…, nous respectons le tribunal militaire, mais il est autorisé de critiquer. Peut-on dire de la Cour qu’elle n’a pas fait référence à une direction ».

Sharon Gal, qui a disparu au cours de la dernière période, est arrivé à la cour. Gal, qui est devenu le conseiller des médias du soldat Azria, a déclaré après l’audience : « Malheureusement, la décision du tribunal est scandaleusement unilatérale, car elle a choisi la version de B’Tselem plutôt que l’armée israélienne, comme si que le tribunal a été complètement coupé de de cette réalité, et les meurtres terroristes en nombre dans le pays. Le tribunal a levé le couteau (du terroriste) du sol et l’a enfoncé dans le dos d’un combattant militaire et tous les combattants… Je serai là jusqu’à ce qu’il soit acquitté ».

Le Procureur Eyal Beserglick, qui est aussi dans l’équipe de défense, a ajouté : « Le verdict sévère, nous a perturbé… c’est un jour de deuil non seulement pour Elor que pour sa famille, mais aussi pour l’état et l’armée. Le tribunal était partial, car lorsqu’il lu la décision, certains ont rit sur le verdict. Nous sommes en train d’étudier le verdict. Bien que cette journée soit difficile et pénible, nous savons que les éléments de preuve sont différents ».

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander