Shana Tova : Il ne s’agit pas d’être heureux – Il s’agit de faire du bien

Il y a deux mots hébraïques que nous disons souvent pendant et avant cette période de fêtes, exprimant un sentiment merveilleux lorsque nous saluons les autres – que ce soit à la synagogue, dans un parking ou entre amis et en famille, parce ces deux mots reflètent nos espoirs pour cette nouvelle année.

Ces deux mots hébraïques sont bien sûr vous l’avez tous compris, Shana Tova et pourtant, nous les avons presque toujours mal traduits.

Peut-être, est ce parce que les Juifs célèbrent deux «nouvelles années» – Rosh Hashanah et le 1er janvier que la salutation » Bonne année » que nous avons tendance à utiliser mais ce n’est pas ce que veut dire Shanah Tova.

‘Shanah tova’ n’a presque rien à voir avec le bonheur. Au lieu de cela, ‘Shanah tova’ signifie vraiment ‘une bonne année’, et il y a une différence entre notre année étant ‘heureuse’ et notre année étant ‘bonne’.

Et je dirais que nous ne devrions pas nous concentrer sur «être heureux». Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur «faire du bien».

Maintenant, je peux déjà entendre une objection: ne voulons-nous pas être heureux? Y a-t-il quelqu’un ici qui souhaiterait moins de bonheur cette année? Eh bien, bien sûr, si nous avions le choix, nous préférions plutôt être heureux que d’être triste. Mais cela dépend aussi de ce que nous entendons par le mot «heureux».

Généralement, nous définissons le «bonheur» comme «un sentiment agréable», mais voici la chose: les sentiments viennent et les sentiments passent. Alors oui, nous espérons que cette année aura de nombreux moments de plaisir. Mais nous savons aussi que cette année apportera des moments de tristesse, d’anxiété et de luttes.

En fait, il existe même des recherches importantes qui montrent que nous n’avons qu’un contrôle limité sur la façon dont nous sommes heureux.

Sonya Lyubomirsky, professeur de psychologie et auteur du livre The How of Happiness, nous dit qu’il existe trois facteurs principaux qui déterminent notre niveau de bonheur.

La première partie est génétique – notre «point de consigne de bonheur», comme on l’appelle. Tout comme les gènes de certaines personnes les rendent plus ou moins élevés que d’autres, la génétique joue également un rôle dans notre maquillage psychologique, ce qui influence naturellement ce que notre «bonheur de base» a tendance à être.

Selon la recherche, nos tendances génétiques représentent environ la moitié de notre niveau de bonheur – et la moitié de notre bonheur est quelque chose dont nous n’avons absolument aucun contrôle.

La deuxième partie de l’équation du bonheur est les circonstances de la vie – sommes-nous associés ou célibataires? Combien d’argent avons-nous? Sommes-nous en bonne santé ou malades? Ce sont les domaines où nous avons tendance à investir beaucoup de notre temps, de notre énergie et de nos ressources.

Nous essayons de mettre de l’argent dans les économies. Nous allons à la salle de gym. Nous essayons de mieux manger. Pourtant, même une réflexion superficielle de l’année dernière nous montre combien de chance implique notre tentative de changer nos circonstances. Nous avons peut-être essayé d’économiser de l’argent – mais nous avons découvert que l’atterrissage était étonnamment difficile. Nous sommes peut-être allés à la salle de gym et nous avons mangé mieux, mais nous avons été épurés par une maladie que nous n’avons jamais vu venir.

Nous pouvons faire de notre mieux pour essayer d’améliorer notre situation, mais nous savons que dans ce domaine, nous n’avons qu’une influence limitée.

Mais ce qui est surprenant, c’est qu’il s’avère que les conditions de vie ne représentent que 10 % de notre niveau de bonheur. Bien qu’il y ait toujours un choc initial lorsque nos circonstances changent de manière spectaculaire – à la fois pour le bien et pour le mal – dans quelques mois, leur pouvoir diminuera généralement. Pourquoi donc?

Parce que nous, les humains, avons ce qu’on appelle «l’adaptation hédonique», ce qui est juste une façon folle de dire «quoi qu’il en soit, nous avons tendance à nous habituer».

L’auteur et l’économiste comportemental Dan Ariely l’explique bien:

Si vous êtes déjà allé à une matinée et que vous êtes allé du cinéma sombre au parking ensoleillé, le premier moment à l’extérieur est l’un des plus brillants, mais vos yeux s’ajustent relativement vite …

[De même, lorsque nous passons à une nouvelle maison, nous pouvons être ravis des planchers de bois franc étincelants. Après quelques semaines, ces facteurs disparaissent en arrière-plan.

Quelques mois plus tard, nous ne profitons pas autant des planchers de bois franc.

Tout comme nos yeux s’adaptent aux changements de lumière et d’environnement, nous pouvons nous adapter aux changements d’attentes et d’expérience.

(Ariely, The Upside of Irrationality, 158-159, 168-169)

Donc, alors que nous pourrions essayer de changer notre situation cette année pour ‘être heureux’, il faut se rappeler que non seulement il n’y a qu’un contrôle fini, et non seulement nous devrions investir beaucoup de temps et d’efforts pour les changer , même si nous réussissons, ils n’auront que peu d’impact sur notre niveau de bonheur.

Donc, si 50% de la génétique et 10% sont des circonstances de la vie, quel est l’autre 40%? Il s’avère que les 40% restants de notre bonheur consistent en des actions simples que nous choisissons de faire. Quelles sont ces actions? Ce sont ceux que vous attendez probablement à entendre: exprimer votre gratitude. Pratiquez des actes de gentillesse.

Soyez pleinement présent dans vos actions et avec ceux qui vous entourent.

Et ce qui est intéressant, c’est que grâce à ces comportements, nous réorientons la façon dont nous percevons cette année. Bien que ces actions représentent 40% de ce qui nous rend heureux, ils représentent près de 100 pour cent de ce que cela signifie pour nous de« faire le bien ». Exprimer sa gratitude, pratiquer des actes de gentillesse, étant pleinement présent – ces types d’actions nous rendent un peu mieux pour nous et notre monde. Donc, en ce qui concerne cette nouvelle année, nous ne devrions pas poser la question: «Est-ce une bonne année?» La recherche suggère qu’une grande partie de cette équation est hors de notre contrôle direct.

Donc à la place, nous devrions nous demander: «Comment allons-nous faire de l’argent cette année?»

Maintenant, si cela ressemble un peu à «l’auto-assistance morale», c’est comme ça. Et ce n’est peut-être pas si grave. Plus tôt cette semaine, Megan McArdle, journaliste pour Newsweek et Daily Beast, a écrit une pièce intitulée «Qu’est-ce qui est incorrect avec les livres d’auto-assistance?» Elle note que les gens les dénigrent souvent parce que les leçons qu’ils offrent sont évidentes – soyez gentil avec votre conjoint, économisez plus, donnez des commentaires constructifs aux membres de votre équipe, mangez moins et faites plus d’exercice. Et bien sûr, cela est vrai, pas par une faute particulière des auteurs, mais parce qu’il y a très peu de révolutions dans les affaires humaines.

Les faits fondamentaux de vivre, de s’entendre avec les autres et de mourir n’ont pas vraiment changé tant qu’ils ont été discutés pour la première fois dans des titres d’auto-assistance à succès comme la Bible, la Thora.

Mais cela ne signifie pas qu’ils ne supporte pas de répéter … [Et s] les messages ne peuvent être entendus que lorsque nous [nous] sommes prêts.

(McArdle, ‘Qu’est-ce qui ne va pas avec les livres d’auto-assistance?’ The Daily Beast, 13/09/12)

De même, les messages des High Holy Days sont ceux que nous entendons tout le temps: réfléchissez à nos actions de l’année écoulée. Soyez gentil avec les autres. Soyez gentil avec nous-mêmes. Faites une restitution pour les erreurs que nous avons commises. Pardonner.

Ce sont des messages que nous entendons chaque année parce que ce sont des messages qui se répètent.

Mais peut-être encore plus important que les mots que nous parlons, c’est la façon dont Rosh Hashanah nous oblige à faire ce qu’on appelle le » hechbbon hanefesh » une remise en question de soi, de notre âme. Une blague parmi beaucoup de gens qui travaillent dans le monde juif espère que les fêtes seront reportées ou même annulées parce que ‘nous ne sommes tout simplement pas prêts pour eux’. Mais c’est le point, que nous soyons prêts pour eux ou pas, le but des fêtes est de nous placer dans une mentalité particulière.

Elles sont conçus pour nous confronter à la question: «Quels sont les messages que nous avons vraiment besoin d’entendre et sommes nous enfin prêts à faire attention?»

Et des siècles de sagesse juive ont accumulé de nombreux messages sur la façon dont nous faisons le bien. En effet, la vision du judaïsme de «l’auto-assistance» ne vise pas à nous «aider», c’est la façon dont nous aidons les autres et améliorons ce monde. Comme le Dr Byron Sherwin et le Dr Seymour Cohen l’expliquent dans leur livre Création d’une vie éthique juive:

Plutôt que de démontrer comment accumuler de la richesse pour [nous-mêmes], la littérature éthique juive traite de la façon dont la richesse peut être utilisée pour le bénéfice des autres. Plutôt que d’offrir des stratégies sur la façon de manipuler les autres pour faire [notre] volonté, il se concentre sur la meilleure façon de vivre une vie corrélative avec la volonté divine.

Plutôt que de nous enseigner comment prononcer un discours, il est préoccupé par la façon de parler sans nuire aux autres … (Sherwin et Cohen, xi)

Nous ne jugeons pas cette année comment nous nous sommes sentis. Nous ne le jugeons pas si nous étions «heureux» ou non. Au lieu de cela, comme le dit notre machzor, «le son du Shofar [devrait] éveiller la voix de la conscience …» (Gates of Repentance, 64-65). Nous devrions juger cette année le «bon» que nous pouvons faire;

Comment nous pouvons construire, entretenir et réparer nos relations – à nous-mêmes, à l’autre et à Dieu.

Si nous pouvons le faire, si nous nous concentrons sur «faire le bien», alors nous pouvons également repenser ce que «être heureux» pourrait être ? . Selon la définition du «bonheur» de, Russ Harris, auteur du livre The Happiness Trap, nous rappelle que le bonheur vrai, profond et durable n’est pas un moment de plaisirs fugaces. Comme il le dit,

Si nous prenons des mesures sur les choses qui ont vraiment de l’importance dans nos cœurs, adoptez des directives que nous considérons comme précieuses et dignes, clarifiez ce que nous défendons dans la vie et agissons en conséquence, nos vies deviennent riches et pleinement significatives, et nous ressentons un puissant sentiment de vitalité. Ce n’est pas un sentiment éphémère – c’est un sens profond d’une vie bien vécue.

(Harris, 5)

En fin de compte, c’est à propos de ce que sont ces grands jours saints. Nous ne cherchons pas une bonne année, mais une bonne nouvelle année – et cela signifie ‘une année de bonté’. Nous devons concentrer notre attention et nos actions sur ce qui «nous considérons comme précieux et dignes» et nous amener à «préciser ce que nous défendons dans la vie et agissons en conséquence ‘. Et parce qu’il est naturel et facile de traverser les jours et les mois de l’année sans réfléchir sur nos actions, Rosh Hashanah nous oblige à considérer le genre de vie que nous construisons, et de se demander non pas comment nous pouvons ‘être heureux’, mais comment nous pouvons ‘faire du bien’.

Adonai Eloheinu v’elohei avoteinu v’imoteinu, Adonai notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, alors que nous réfléchissons l’année dernière et regardons vers la nouvelle, rappelez-nous de remercier nos moments joyeux et des plaisirs simples que nous expérimentons. Rappelez-nous le genre de vie que nous vivons, de sorte que ce soit une vie de compassion et de justice. Et rappelez-vous que nous devrions évaluer cette année en termes non pas sur la façon dont nous nous sommes sentis, mais sur la façon dont nous avons contribué à améliorer nous-mêmes et notre monde. Comme le dit notre machzor, «Nous attendons avec espoir, en remerciant le miracle quotidien du renouvellement. Pour la promesse du bien à venir. ‘(Gates of Repentance, 52) Que la promesse de cette année juive soit que nous apportons un peu plus de bonté envers nous-mêmes, envers les autres et notre monde.

Amen, et Shanah Tovah, que ce soit une bonne année pour nous tous.

Rabbi Geoffrey A. Mitelman

