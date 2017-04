Shachar Erez, premier officier israélien transgenre au sein de Tsahal

Quand Shachar Erez avait 16 ans, elle a décidé de devenir un homme car elle se sentait homme, et pas femme. Mais quand il a fallu rejoindre l’armée israélienne comme tous les jeunes de 18 ans, en Israel, elle ( ou il) s’est enrôlée en tant que femme, craignant que son identité ne puisse compliquer son service militaire.

Et puis, un an et demi plus tard, à la demande d’un commandant, Erez était assis devant un groupe de 60 cadets a dit ce qu’il était. Non seulement ses pairs l’ont soutenu, at-il dit, mais Tsahal a payé l’assurance maladie du soldat ( comme tous les soldats) et a couvert le coût de sa transition, en payant les injections de testostérone et la chirurgie supérieure, ce qui peut inclure une double mastectomie et une reconstruction thoracique.

Aujourd’hui, en tant que premier soldat transgenre de l’armée israélienne, Erez, est maintenant âgé de 23 ans, et utilise son histoire personnelle pour prêcher l’acceptation de gens comme lui lors d’une tournée aux États-Unis, parrainée par les Forces de défense israéliennes et le Ministère des affaires étrangères d’Israël. Il a dit qu’il avait un message pour tous les jeunes qui se sentent différents, pas seulement pour ceux qui sont transgenres.

« J’espère leur donner le sentiment que j’ai reçu de la part de Tsahal, leur montrer que je ne suis pas différent d’eux « , a-t-il déclaré.

Erez va en tournée avec son histoire à un moment délicat pour les questions de genre dans l’armée. Les soldats orthodoxes et leurs partisans soutiennent une position conservatrice et veulent que les femmes ne servent pas en en première ligne. Pendant ce temps, de plus en plus de femmes cherchent à servir dans des unités de combat d’élite.

Élevé dans un petit kibboutz dans le nord d’Israël, Erez a dit qu’il savait dès son plus jeune âge qu’il était transgenre. Cependant, il n’avait pas de mots pour exprimer son identité jusqu’à ce qu’il rencontre le copain d’un ami qui était transgenre.

« Je lui ai demandé ce que cela signifie, et il a dit: » Cela signifie que je suis né une femme mais je suis un homme « . Choc, je l’ai regardé et j’ai dit: « Tu peux faire ça? » Il se moqua de moi et dit oui. »

Pour Erez, cet échange a fourni la «pièce manquante de son casse-tête». Il a quitté ses amis et sa famille et a commencé à vivre «juste comme un autre adolescent».

Mais quand il est venu le temps de rejoindre l’armée israélienne, où l’enrôlement est obligatoire pour presque tous les juifs israéliens et quelques minorités religieuses, Erez a déclaré qu’il était confus quant à la façon d’aborder l’armée au sujet de son identité. Sans feuille de route sur la façon de sortir dans l’armée, il a décidé de garder le silence et de revenir en fille.

« J’ai été élevé dans une maison où le retour à votre pays et le service de votre pays et votre communauté est basique, et ce sont les valeurs avec lesquelles j’ai grandi », a-t-il déclaré. « Il était clair que j’allais faire le meilleur possible. Je ne voulais rien gêner. »

Ce n’est qu’après son cours de formation d’officier, Erez croyait qu’il devait à ses futurs soldats être transparent sur ce qu’il était réellement.

Et environ un an et demi dans son service, après des mois de délibération, Erez a décidé de repartir. Il a choisi de le faire lors d’une réunion de la semaine dernière de son cours d’officier, à laquelle un ami de son entreprise a donné une conférence sur les questions LGBT. Erez a raconté son histoire et a demandé aux autres futurs officiers de se référer à lui par des pronoms masculins.

« Je leur ai dit que je ne leur dirais pas mon histoire personnelle afin qu’ils puissent mieux me connaître, je leur raconte l’histoire pour qu’ils soient de meilleurs commandants », a-t-il déclaré.

Erez rejette l’idée que l’IDF, présente son histoire sur son site internet , l’utilise pour détourner les critiques sur le traitement militaire des Palestiniens, que les critiques d’Israël qualifient de « lavage rose ». Les FDI lui ont donné une plate-forme pour le rendre « réel » et des liens « entre les Américains et les Israéliens sur la question de l’inclusion, at-il dit.

« Israël est progressiste au sujet des droits LGBT et cela n’a rien à voir avec la situation israélo-palestinienne », a-t-il déclaré.

Erez a déclaré que ses pairs l’ont accueilli immédiatement. Ses camarades de chambre se sont approchés de lui et lui ont demandé pourquoi il avait gardé son identité secrète depuis si longtemps qu’ils étaient si proches de lui. Ils ont félicité Erez et lui ont dit qu’ils étaient fiers de lui.

Il a maintenant servi dans les FDI pendant cinq ans, en signant pour trois autres au-delà des deux obligatoires. En plus de travailler sur un projet national pour relocaliser des bases militaires du centre vers la périphérie d’Israël, il conseille le bureau des affaires de genre aux FDI.

Erez sert de ressource à d’autres recrues transgenres, ce qui les rassure qu’ils pourront se retrouver dans l’armée. Il a dit qu’il connaissait des dizaines d’hommes et de femmes transgenres dans l’armée israélienne.

À l’avenir, dit Erez, il poursuivra probablement un baccalauréat en génie. Végétalien, il passe son temps libre à cuisiner et à explorer la scène du restaurant végétalien de Tel-Aviv. Quand il a finira l’armée, il continuera à conseiller d’autres recrues transgenres.

« Je me suis promis que même lorsque je serais libéré de l’armée, je n’arrêterais pas de régler ce problème », a-t-il déclaré. « Je pense que je suis d’abord responsable, mais aussi par mon expérience que je dois utiliser pour aider les autres ».

