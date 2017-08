Setai | Le nouvel hôtel israélien qui fait de la mer de Galilée la destination du tourisme de luxe en Israel

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déjà été invité par Assi Azar et Rotem Sela.

« Il n’y a rien d’autre à proximité de cet hôtel sur le Kinneret », a déclaré Roger Attias, chef du projet Setai Sea of ​​Galilee, en utilisant le nom hébreu pour le lac. « Ce sera le numéro 1 en Israël ».

Depuis son «ouverture douce» en juin, Setai, a investit 250 millions de dollars, dans ce nouveau diamant sur la mer de Galilee . Les partisans de l’hôtel et les détracteurs s’attendent à ce que l’hôtel aide à transformer la région en amenant des touristes riches comme O’Brien, qui a été vu récemment se filmant d’Israël de son talk-show sur TBS.

Le Setai, qui signifie « plage du sud » en thaï, s’étend sur 15 hectares de lacs reculés dans un village de huttes modernes. Les dizaines de bâtiments en bois blanc et en verre sont reliés par des allées sinueuses bordées d’herbe et de palmiers. Au centre du complexe, un salon de bronzage autour d’une piscine avec une vue panoramique sur le lac. D’autres invités se régalent de fines coupes de viande dans la salle à manger, savourent des cocktails dans le salon ou se livrent à des massages aux pierres chaudes dans le spa.

De retour dans leurs chambres, certains se glissent dans des jacuzzis privés, chacun avec une vue légèrement différente du lac.

Selon Attias, le Setai était un «projet de rêve» pour les frères Nakash israélo-américains, qui ont amené la marque à la mer de Galilée depuis Miami, où ils possèdent l’hôtel phare dans une tour art déco sur la plage. Il a déclaré qu’ils envisageaient le projet en tant qu’investissement en Israël.

« Ils voulaient construire quelque chose qui durera une génération », a déclaré Attias. « Personne d’autre n’aurait pensé faire quelque chose comme ça ici, à cette extrémité du lac ».

Bien que ce soit une destination touristique majeure, la région de la Mer de Galilée offre peu de choses qui pourraient être considérées comme haut de gamme, voire élégantes. La plupart des visiteurs restent dans la plus grande ville de Tiberiade, une communauté ouvrière d’environ 40 000 habitants. D’autres, en particulier les vacanciers israéliens, optent pour des chambres d’hôtes ou des gîtes dans les kibboutzim et les villages locaux.Ou simplement une tente et un barbecue dans les parcs publics sur le rivage.

Les principaux atouts sont les sites religieux et archéologiques et les activités de plein air, en particulier les sports nautiques sur le lac dont on dit que Jésus a marché.

Malgré son emplacement particulièrement éloigné sur le côté opposé du lac de Tiberiade, dans les hauteurs du Golan, qu’Israël a de facto annexé de Syrie, le Setai attire déjà un nouveau tourisme haut de gamme. Ses 110 chambres, qui coûtent environ 500 $ à 900 $ la nuit, ont été vendues pendant une grande partie de l’été et se sont complétées pour les vacances de haute qualité.Beaucoup de clients, dont environ 80 pour cent sont des Israéliens.

Le propriétaire d’une école de tennis à Tel-Aviv qui était à l’hôtel avec sa femme et ses trois jeunes enfants la semaine dernière a déclaré que sa famille a choisi de venir au Setai lors d’un voyage en Europe. L’été dernier, ils ont séjourné à Vienne, en Autriche. En demandant de ne pas être identifié pour protéger leur vie privée, il a dit que ses enfants ont adoré la mer de Galilée, mais les parcs publics sur le rivage étaient «trop fort».

« Il n’y a pas d’autre endroit comme celui-ci dans le Nord », a-t-il déclaré avec approbation, malgré certaines plaintes concernant le manque de commodités sur la plage. « Nous ne voulions pas quelque chose avec toutes les personnes. Nous voulions payer plus pour avoir plus de choses. »

Lucy Castro et son mari se sont rendus au Setai de Londres, où ils vivent quand ils ne sont pas dans leur Paris natal. Ils ont fait le voyage parce qu’ils avaient été impressionnés par un séjour précédent au Setai à Miami. Bien qu’ils aient des problèmes avec le service et la nourriture, ils étaient impressionnés par la vue et l’hébergement « magnifique » du nouveau Setai.

« Le Setai à Miami est plus élégant que celui-ci, mais ils progressent », a déclaré Castro.

Attias a déclaré que le Setai n’aurait pas atteint son potentiel luxuriant jusqu’à la fin de l’année prochaine. Un centre de conférence et 47 nouvelles chambres avec piscines privées et vue sur le lac sont en construction, et l’hôtel ne doit toujours pas dépasser la plage sur laquelle il se trouve. Lorsque cela se produit, Attias a déclaré, il est prévu d’apporter du sable blanc, un héliport, un quai d’hydravion et des installations pour la planche à voile et le parapente.

Attias a déclaré que son principal objectif – et le plus grand défi – a été de former les 180 employés de l’hôtel, qui proviennent surtout de petites communautés locales et ne connaissent pas les normes de service à la clientèle de classe mondiale.

« Nous avons un gros problème avec tout le personnel pour dire bonjour aux clients », at-il dit. « Je leur dis, dites leur Boker Tov. Qu’est-ce que cela vous coûte?

Mais il est optimiste.

« Le service ici peut être encore meilleur que dans le Setai à Miami », a-t-il déclaré. « Tu sais pourquoi? Parce que mon peuple n’est pas un robot. Ils ont des sentiments. Ce ne sera pas facile, mais cela se produira. »

Le maire de Tiberiad, Yossef Ben David, a déclaré que Setai est «une belle partie d’un changement à venir». Alors que l’hôtel se trouve à l’extérieur de ses limites municipales, il a noté que quatre autres hôtels de luxe sont en construction à Tiberiad et en Galilée. Il a déclaré qu’il travaillait avec des fonctionnaires locaux et nationaux pour développer le type de tourisme en Galilée.

« Même si le Setia ne me paie pas de taxes, j’en suis très content », a-t-il déclaré. « Après deux décennies de stagnation économique, c’est le début d’une nouvelle aube. Ce n’est que le premier hôtel comme celui-ci. Nous allons encourager de plus en plus.

Certains habitants ont repoussé le développement de leur région.

Au cours de la construction de Setai, qui a débuté en 2010, les manifestants se sont rassemblés à maintes reprises sur la plage pour exiger d’être préservé en tant qu’habitat naturel . Des compromis ont été atteints éventuellement, y compris permettant un accès public continu. Les campeurs sont connus pour porter une tente directement devant la piscine de l’hôtel.