Mais que s’est il réellement passé sur le vol Easy Jet ? Les Juifs orthodoxes ont t’ils vraiment causé une émeute ?

La police britannique est montée ce lundi à bord d’ un vol Easy Jet de Tel Aviv lors de son arrivée à l’ aéroport de Luton,et a arrêté plusieurs Juifs orthodoxes pour «violation de la paix» selon le Jewish Chronicle.

Mais suite à une enquête plus approfondie des détails de l’histoire, il y a de nombreuses questions quant à l’objectif réel de Easy Jet d’inviter la police britannique à bord de l’avion et escorter les hommes à l’extérieur.

D’une part, la « »violation de la paix » reproché par la compagnie avait eu lieu trois heures plus tôt, sur le tarmac de l’aéroport de Ben Gurion, quand un groupe d’hommes Haredi a refusé de s’asseoir à côté de femmes.

Peu importe combien l’équipage a insisté qu’ils doivent se conformer, ils ont refusé de bouger. Cela a rendu tout le monde très contrarié. Le JC a cité un passager qui a dit: « 10 hommes ultra-orthodoxes ont causé une ambiance exaspérante […] À un moment donné, il y avait environ 10 hommes en chapeaux noirs bloquant les allées et refusant de s’asseoir. »

Donc, nous sommes sur un vol avec des passagers en colère et dix hommes en chapeaux noirs qui ne se veulent pas s’asseoir à côté de dames.

Essayez de trouver toute mention du récit ci-dessus dans le communiqué de presse de la compagnie Easy Jet :

» La compagnie aérienne a déclaré: «EasyJet peut confirmer que le vol EZY2084 de Tel Aviv à Luton le 13 Février 2017 a été accueillie par la police à l’arrivée à Londres Luton en raison d’un petit groupe de passagers se comportant de façon disruptive et ne respectant pas la demande du capitaine et l’équipage de cabine pour prendre leurs sièges à la fois avant le départ de Tel-Aviv et pendant le vol. »

« Pour la sécurité de tous les passagers de l’équipage d’easyJet , nous devons veiller à ce que chaque fois que les signes de ceinture de sécurité sont allumés tous les passagers soient assis sur leurs sièges avec leurs ceintures de sécurité attachées. »

Voici ce qui est arrivé ensuite:

Les femmes à côté des hommes Haredi ont par la suite refusé de siéger et se sont déplacées à différents sièges et, miraculeusement, les hommes avec les chapeaux noirs ont terminé leur «comportement perturbateur». Et le calme est revenu pendant le vol.

Sauf pour une d’ eux, qui a essayé de recharger son téléphone en utilisant un port USB sur le panneau de contrôle de l’équipage dans l’office « dans une tentative stupide de le charger, » selon le communiqué de presse d’easyJet. « Cela a conduit à l’éclairage de la lumière de sortie au-dessus du panneau, mais n’a en aucun cas compromit à la sécurité de l’avion. »

Ah, ces Juifs fous, avec leurs grands chapeaux noirs …

Pour mémoire, le litige a été résolu à 14h55, et, selon les dossiers de la compagnie, il n y pas eu d’autres perturbations pendant les trois heures suivante à part un gars « stupide » avec son chargeur de téléphone.

Pourquoi, alors, alors EasyJet a tant insisté pour faire intervenir une escorte policière pour les hommes à chapeaux trois heures plus tard, après avoir atterri à Londres à 17h55 ?

La Police de Bedfordshire a déclaré dans un communiqué: « Nous avons été appelés à environ 17h55, ce lundi suite à une rapport concernant un groupe d’hommes perturbateurs lors d’un atterrissage à Londres à Luton Airport. Les agents les ont assisté et ont escorté les hommes hors du vol pour empêcher une violation de la paix. Aucune infraction n’a été trouvés et commise « .

Peut-être, on pourrait supposer, que le fait qu’un groupe de Juifs à chapeau et barbus marchent dans ou hors d’un poste de police ou d’un palais de justice , peut généralement faire bénéfice des médias. … pour en faire des buzz ?