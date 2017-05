Ce qui s’est dit entre Trump et les ministres sur le tarmac de l’aéroport Ben Gourion …

Les craintes et les inquiétudes parmi les ministres du gouvernement selon lesquelles ils seraient ignorés lors de la réception du président Donald Trump ce lundi montre qu’ils se sont trompés. Le président non seulement s’est arrêté pour serrer la main à chaque ministre mais a aussi plaisanté avec quelques-uns.

Lors d’une réunion du Cabinet ce dimanche, le ministre Netanyahu a exigé que tous les ministres et les chefs des partis de la coalition se présentent lundi à l’aéroport de Ben Gurion pour recevoir le président Trump, après avoir entendu qu’un certain nombre avait prévu de ne pas y assister.

Les ministres ont été insultés, selon les informations; Le président devait secouer seulement la main du Premier ministre Netanyahu, et pas d’autres ministres, comme cela se fait lors des visites. En outre, les ministres devaient être soumis à des contrôles de sécurité avant d’être autorisés sur le tarmac à rencontrer le président Trump , ce qui n’était pas nécessaire dans les visites présidentielles précédentes.

Yisrael Hayom a signalé qu’un certain nombre de ministres se sentaient offensés par les deux changements, dans la mesure où un nombre ne prenait aucunement en compte l’événement.

À la fin, les contrôles de sécurité ont eu lieu mais aussi les échanges des poignées de main. Le seul ministre qui ne s’est pas présenté était le ministre des Finances, Moshe Kahlon. Mais les autres, ainsi que de nombreux autres dignitaires, y compris les rabbins en chef, le chef de la police israélienne Roni Alsheich, les personnages religieux chrétiens et musulmans et d’autres ont serré la main au président Trump, alors que la cérémonie de l’aéroport s’est poursuivie pendant environ 45 minutes, près de deux fois aussi longtemps que prévu.

Le ministre de l’Éducation, Naftali Bennett, secoua chaleureusement la main du président Trump, lui disant que cette semaine était «le cinquantième anniversaire de la réunification de Jérusalem. Nous attendons avec impatience que vous soyez le premier président à reconnaître une Jérusalem unifiée. »

Lorsque le Premier ministre Netanyahu a présenté le ministre de la Santé Rabbi Yaakov Litzman, les deux se sont serré la main, et le président a plaisanté avec lui en disant que le ministre de la Santé devait faire un travail approprié , car » il semble certainement en bonne santé. » q

Quand le ministre des Affaires religieuses, le rabbin David Azoulay a serré la main au président, il a fait le brakha de « shechalek mikvodo l’BASAR Vadam »(mais sans le nom de D.ieu ) comme cela est traditionnel lors d’une rencontre avec un grand leader mondial.

Lorsque le Premier ministre Netanyahu a présenté le ministre des Transports, Yisrael Katz, Trump a demandé quel était son travail et Katz a commencé à parler de sa vision d’un centre de transport régional qui relierait Israël et la Méditerranée aux États du Golfe et à l’Arabie saoudite via la Jordanie. Katz a demandé au président Trump s’il pouvait deviner le nom du projet; Lorsque le président a déclaré qu’il ne pouvait pas, Katz a déclaré qu’il l’appelait « Trump Rails », à laquelle le président a répondu: « Très bien ».

Il y a eu aussi plusieurs moments potentiellement embarrassants. Channel 2 a signalé que le ministre de la Sécurité publique Gilad Erdan, en échangeant quelques mots avec le président Trump, a déclaré au président que son aide à la destruction de la terreur palestinienne était grandement nécessaire, car il y avait eu une attaque de voiture à Tel Aviv ce matin même. L’incident, qui s’est déroulé dans le centre de Tel-Aviv, alors que le président Trump était en route vers Israël ce lundi matin. Le bureau d’Erdan a répondu au rapport en disant que le ministre avait déclaré au président que l’incident était encore à l’étude.

Le plus controversé était le «selfie», une photo entre le président et le député Oren Hazan (Likoud). Netanyahu, en voyant l’approche de Hazan, a essayé de faire l’interférence en se plaçant entre Hazan et le président. En vain, cependant, les journalistes ont saisi l’occasion de prendre une photo de Hazan en train de faire un selfi avec le président Trump.

Le bureau du Premier ministre n’a pas commenté publiquement sur la question, mais Channel 2 a cité des sources proches du Premier ministre Netanyahu en disant qu’il était «très en colère» avec Hazan. « Aujourd’hui, il est censé être une journée de travail dans la Knesset, et Hazan est un député », ont déclaré les sources à Channel 2. « Il est censé être au travail. Qui l’a invité? »

