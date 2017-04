Sentiments mitigés de la part des Juifs de France suite aux résultats du premier tour : Macron/Le Pen

La plupart des dirigeants juifs français sont heureux de voir que le candidat Macron passe au premier tour et appellent à voter pour lui au second tour pour bloquer Marine Le Pen.

Mais selon Aroutz 7, les sentiments sont mitigés parmi les juifs en France suite aux résultats du premier tour de l’élection présidentielle. « Satisfaction et inquiétude », Francis Kalifat qui est président du CRIF, l’organisation faîtière de la communauté juive française, est rassuré mais inquiet sur sa page Facebook :

» Francie Kalifat, Président du Crif a écrit un message pour inviter tous les Français et notamment les Juifs de France à aller voter dimanche

Les dimanche 23 avril et 7 mai les Français sont amenés à désigner leur futur Président de la République.

Le Crif appelle solennellement les français, et parmi eux chaque juif de France inscrit sur les liste électorales, à voter et à faire ainsi son devoir de citoyen.

Ne pas voter, c’est s’abstenir et c’est faire le jeu de l’extrême droite comme de l’extrême gauche que nous devons combattre. Ces partis extrémistes menacent notre unité nationale, notre démocratie et nos valeurs. Ils propagent l’antisionisme pour certains et l’antisémitisme pour d’autres. Nous devons leur faire barrage.

Mettre un bulletin de vote dans l’urne sera la meilleure des réponses face à l’intolérance, le racisme, la xénophobie et le complotisme.

Votez donc en votre âme et conscience pour le candidat républicain de votre choix, mais votez.

L’avenir de la France et des juifs dans notre beau pays est entre vos mains. Il dépend de votre participation que nous espérons forte à cette élection.

Il représente probablement la position de la majorité des Juifs, d’une part, qui sont heureux que le candidat indépendant, Emmanuel Macron, qui est considéré comme un centriste. D’autre part, le fait que la chef du « Front national », Marine Le Pen, fera face à lui lors de la deuxième ronde , risquant d’être élue. »

Après que Macron a remporté le premier tour de l’élection avec 23,8% des voix, et Le Pen avec 21,7%, les deux seront face à face dans le second tour le 7 mai. Le dirigeant du CRIF a précédemment appelé Le Pen « la candidate de la haine » et a appelé les électeurs à voter pour Macron même s’ils ne sont pas d’accord avec son point de vue.

La France a appelé le modèle de vote, le « Front républicain » utilisé pendant des années pour empêcher le Front national de gagner.

Le Front national, dirigé par le père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, a passé le premier tour des élections présidentielles en 2002, avec plus de 18% des votes, mais face à la réunion de tous les partis au second tour contre le sien, Jacques Chirac a remporté une majorité sans précédent de 82%.

Marine Le Pen a viré son père en tant que chef du parti, en partie à cause de ses déclarations antisémites. Mais récemment, elle a mis en colère les Juifs quand elle a affirmé que la France n’était pas responsable d’avoir envoyé les juifs français dans les camps de la Shoah comme ce fut le cas à Vichy.

Malheureusement, de nombreux arabes en France et sur les réseaux sociaux font appels à boycotter Macron car ils l’appellent le Rothschild Juif et appellent à voter Marine le Pen.

