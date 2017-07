Les sénateurs américains demandent à la Tunisie de stopper sa discrimination contre Israël auprès de l’ONU et l’UNESCO

A l’occasion de la première visite officielle du chef du gouvernement, Youssef Chahed, aux Etats-Unis, deux sénateurs américains, Ben Cardin et Marco Rubio, ont introduit une résolution d’entraide avec la Tunisie.

Au sein de cet accord, il a été conclu (le point 10) avec les sénateurs américains, une reconnaissance d’Israël par de nombreux pays, dont la Tunisie.

Mais le premier ministre a annoncé : « Ceci est totalement faux ». Les sénateurs exhortent vivement la Tunisie d’arrêter toutes les décisions et les mesures discriminatoires envers Israël selon le communiqué officiel du Foreign Office.

« Les sénateurs exhortent vivement le gouvernement de la République tunisienne à cesser son soutien à toutes les résolutions et autres mesures qui discriminent ou visent autrement Israël dans l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et d’autres organisations des Nations Unies ».

Pourtant cette même mention est absente sur le communiqué publié par la présidence du gouvernement tunisien.

Youssef Chahed s’est justifié en disant que la motion publiée par la commission des Affaires étrangères au Sénat américain est provisoire et n’engage en aucun cas la Tunisie.

