Le Sénat américain fait avancer un projet de loi qui pénaliserait l’Autorité palestinienne pour ses paiements aux familles des terroristes

Un panel clé du Sénat a avancé un projet de loi qui réduirait les paiements des États-Unis à l’Autorité palestinienne si elle continue de verser des subventions aux familles de Palestiniens emprisonnés ou tués dans des attaques contre des Israéliens.

Taylor Force, cet Américain qui a été poignardé à mort lors d’une attaque terroriste de 2016 à Tel-Aviv, a été l’un des sujets évoqués ce jeudi par le Comité des relations extérieures du Sénat lors d’un vote de 17-4. Il a eu un soutien bipartite après avoir « adouci » le texte pour attirer le soutien des démocrates et des groupes centristes pro-israéliens.

Au lieu de réduire considérablement l’assistance aux zones palestiniennes, la mesure refuserait l’assistance qui profite directement à l’Autorité palestinienne et à ses programmes, à moins que les paiements des terroristes cessent, mais l’aide humanitaire serait conservée.

Le Comité américain des affaires publiques d’Israël, qui a approuvé le projet de loi cette semaine à la suite de ces modifications, a félicité la décision et a exhorté le Sénat à faire suite.

« La législation n’affecte pas le financement des États-Unis pour la coopération en matière de sécurité, ni ne réduit les programmes humanitaires si le gouvernement américain peut certifier que l’Autorité palestinienne prend des mesures crédibles pour mettre fin à la violence contre les Israéliens et les Américains », a déclaré l’AIPAC dans un communiqué.

L’Organisation de libération de la Palestine a déclaré que le projet de loi réduirait les efforts de l’Autorité palestinienne pour éliminer l’extrémisme parmi les Palestiniens.

« Le président [Mahmoud] Abbas doit s’engager à un règlement politique définitif et à la non-violence, y compris la création d’institutions nationales, le maintien de la sécurité et de la stabilité et la lutte contre le terrorisme dans la région », a déclaré l’envoyé de l’OLP à Washington, Husam Zomlot. « Le projet de loi fournit du carburant aux extrémistes violents qui cherchent à se développer dans notre jardin ».

L’ambassadeur d’Israël à Washington, Ron Dermer, a déclaré lors d’un congrès de l’organisation des Chrétiens pour Israël le mois dernier, qu’Israël ne s’était pas opposé au projet de loi. (Les militants de la CUFI, par milliers, ont fait pression pour le projet de loi.) Toutefois, les responsables israéliens de la sécurité auraient été préoccupés par le fait que l’enlisement de l’assistance à l’Autorité palestinienne pourrait déstabiliser la Judée Samarie, facteur qui empêchait les démocrates et l’AIPAC de soutenir ce projet de loi.

La version plus restrictive aurait probablement permis de réduire de 300 millions de dollars l’aide américaine aux Palestiniens ; Il n’est pas clair encore de combien les dons seront réduits mais la somme d’environ 60 millions de dollars qui va directement au financement des forces de sécurité palestiniennes serait la plus plausible.

En outre, l’Union orthodoxe ( OU ), a fait pression pour cette loi, puisque la version originale avait été introduite plus tôt cette année par le sénateur Lindsey Graham, RS.C. Il a remercié le président du comité, le sénateur Bob Corker, R-Tenn et son meilleur démocrate, le sénateur Ben Cardin, D-Md., pour faire avancer le projet de loi; Cardin avait résisté à l’approbation complète jusqu’à ce que les modifications aient été apportées.

L’OU a déclaré que le projet de loi était «attendu depuis longtemps» et que le comité a franchi une étape importante dans la lutte contre le terrorisme palestinien.

Les groupes pro-israéliens de Dovish ont été divisés sur le projet de loi. Le Forum de la politique d’Israël dans un communiqué a soutenu la version révisée, en disant qu’elle constituait une «distinction de bon sens… entre une aide qui profite directement à l’AP et une aide qui soutient les palestiniens ordinaires».

J Street a salué les changements apportés au projet de loi qui en ont atténué sa portée, mais ont exprimé des préoccupations.

« Le langage du projet de loi est vague par endroits, ce qui ne permet pas de savoir si cette assistance vitale continuerait selon la façon dont cela est interprétée par l’administration américaine actuelle ou par les administrations futures », a déclaré le lobby israélien libéral dans un communiqué.

Le sénateur Cory Booker, DN.J., aurait partagé des préoccupations similaires. Il a voté contre la mesure après que les collègues ont rejeté sa proposition d’amendement pour accorder à la discrétion du président de procéder à des réductions.

Nitsana Darshan-Leitner, un avocat qui représente les victimes de la terreur, se plaignait également et avait un point de vue différent concernant ce projet de loi. Elle craint que trop de fonds, au nom de la préservation de l’aide humanitaire, ne soient laissés à la discrétion des fonctionnaires du département d’État et que le projet de loi ne reflète pas la possibilité que l’AP puisse toujours offrir les paiements par le biais d’un autre groupe via les familles des terroristes.