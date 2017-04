Selon la police, l’auteur de l’attentat du Tramway est peut être un déséquilibré

L’auteur de l’attentat est un palestinien âgé de 57 ans de Ras Al Amud de Jérusalem – Est. Selon la police, l’homme serait un déséquilibré et à l’heure où nous publions, nous ne savons pas si il s’agit d’un acte terroriste ou d’un fou.

Selon le Shabak ( Shin Bet) l’auteur a tenté de se suicider en avalant un rasoir dans un hôpital dans le passé . En 2011, il a été reconnu coupable d’avoir agressé sa propre fille.

Nous attendons une confirmation officielle.

Pou rappel, une touriste chrétienne britanique, de 23 ans, a été poignardée et grièvement blessée par cet arabe à Jérusalem. L’attaque a eu lieu autour de 12h50 ce vendredi. Elle est décédée de ses blessures peu après.

Selon le MDA, la jeune femme a été poignardée alors qu’elle circulait dans le tramway près de la place de Tsahal à Jérusalem. La victime a été évacuée à l’Hôpital Hadassah Mont Scopus dans un état critique, avec des coups de couteau sur le haut du corps.

Une autre femme, de 30 ans, en fin de grossesse, a été blessée dans la région de l’estomac lorsque le train a fait un arrêt d’urgence.

Un homme, de 50 ans, a été blessé à la jambe en essayant d’échapper de la scène.

Le terroriste arabe a neutralisé et arrêté, et pris par le Shin Bet

Yechiel Stern, le premier secouriste sur les lieux a dit: « Quand je suis arrivé sur le lieu de l’attaque, j’ai vu les gens se précipiter hors des voitures du Tramway. Je me suis précipité et vu une jeune femme dans un état grave qui a perdu conscience pendant le traitement que j’avais commencé, en raison de la gravité de ses blessures. J’ai immédiatement commencé la réanimation, et après 1 minute j’ai été rejoint par deux médecins et de nombreux autres techniciens ambulanciers et paramédicaux arrivés sur les lieux. L’Unité d’intervention Psychotrauma est également arrivé et a commencé à traiter les personnes souffrant d’un traumatisme émotionnel « .

La patiente a été traitée sur scène par 2 médecins qui étaient tous deux des secouristes avec United Hatzalah, le Dr Adam Ballin, et le Dr Aryeh Jaffe.

