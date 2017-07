Selon la loi juive, puis-je utiliser la connexion Wi-Fi de mon voisin sans autorisation ?

Je travaille pendant la journée, et comme j’utilise la plupart du temps le Web au travail, je n’ai pas une connexion Internet dans maison. Parfois, la nuit, je tiens à vérifier mes e-mails et naviguer sur Internet. Un de mes voisins a une connexion sans fil ouvert non sécurisé. Puis-je utiliser sa connexion Wi-Fi sans autorisation ?

Réponse:

Avant de commencer une discussion sur l’utilisation des connexions Internet non garanties conformément à la loi juive, il faut noter que de nombreux pays et États ont des lois spécifiques qui interdisent l’accès à l’ordinateur ou au réseau de quelqu’un d’autre sans autorisation. Selon la loi juive, tant que la loi civile ne contredit pas la loi de la Torah, « la loi du pays est la loi», et la halakha suit la loi civile.Dans l’État de New York, par exemple, l’utilisation non autorisée d’un réseau informatique est considéré comme un délit.

Par conséquent, toute discussion sur ce sujet du point de vue de la loi juive doit être fondée sur l’hypothèse que le droit civil ne traite pas explicitement. Néanmoins, la question de l’utilisation d’un réseau non sécurisé soulève un certain nombre de questions halakhiques, et vaut la peine de s’y plonger plus profondément.

Emprunter sans autorisation

Lorsque vous utilisez une connexion Wi-Fi de votre voisin, vous avez emprunté son routeur, modem et connexion Internet sans son autorisation. Le Talmud rapporte un différend entre les sages de savoir, si celui qui emprunte quelque chose sans autorisation est considéré comme un emprunteur ou un voleur.La halakha suit l’opinion que cette personne est considérée comme un voleur, même si, il ou elle a l’intention de retourner l’objet par la suite.

Il y a des exceptions à cette règle, cependant. Dans les cas où l’objet de « vol » est quelque chose où il n y a pas de risque d’endommager l’objet, la halakha considère qu’il est permis de l’utiliser sans l’approbation.

Bien que l’accès à Internet via une connexion Wi-Fi ouvert provoque rarement des dommages au réseau, il semble raisonnable de supposer qu’au moins un petit nombre de personnes pourraient s’opposer à l’utilisation de leur Wi-Fi sans permission, et par cela, cet acte serait considéré comme du vol.

Il y a cependant, une autre raison pour laquelle certains disent qu’un réseau Wi-Fi ouvert sans autorisation serait autorisé.

Lors de l’examen de la mitsva d’écouter le shofar à Roch Hachana, la Halakha postule que si quelqu’un souffle dans un shofar volé, il a néanmoins rempli son obligation. La raison d’être dans ce cas est que les lois de vol ne sont pas applicables à des entités sans substance, comme la vue et le son.

Sur la base de cette idée, les choses sans substance ne peuvent être volées, il semblerait que l’utilisation de la connexion Internet ouverte d’un voisin sans l’autorisation serait autorisée. Cependant, d’autres commentaires soulignent que voler quelque chose sans substance n’est pas considéré comme du vol, car l’utilisation de cet objet immatériel n’a pas causé une perte pour le propriétaire.

En général, les abonnés paient un fournisseur de services Internet (ISP) pour une quantité limitée de l’accès à Internet, appelé la bande passante. La vitesse d’une connexion à Internet dépend de la quantité de la bande passante disponible à un moment donné. La bande passante plus large permet plus de données envoyées et reçues simultanément, c’est le résultant d’un service plus rapide à Internet. Quand un non-abonné télécharge de gros fichiers en utilisant une connexion Internet ouverte pendant que l’abonné utilise l’Internet, la bande passante est réduite et peut ralentir considérablement la connexion du propriétaire. En d’autres termes, cela provoque une perte de la voisine.

Par conséquent, bien qu’une connexion Internet peut être considéré comme quelque chose sans substance, si vous l’utilisez, cela provoque le propriétaire d’une perte de quelque façon, et donc il serait interdit d’utiliser sans autorisation. Si l’on utilise l’Internet d’une manière qui n’a aucun effet sur la vitesse de la bande passante du propriétaire, et si à ce moment le voisin n’a pas recours à Internet, cela peut être halachiquement autorisé.

Bien que moins fréquent, certains fournisseurs de services facturent les abonnés en fonction de la quantité de données utilisées. Dans ce cas, l’utilisation de la Wi-Fi d’un voisin sans autorisation pourrait causer une perte quel que soit le moment de la journée, et utiliser le réseau ouvert serait interdit sans autorisation.

Lors de la discussion de cette question, certains rabbins se réfèrent à un concept talmudique bien connu : si «une personne bénéficie, et l’autre souffre de perte»,En fait, dans certains cas, la halakha oblige le propriétaire à permettre à l’autre personne d’en tirer cet avantage. Mais, comme nous l’avons expliqué ci-dessus, dans de nombreux cas, l’utilisation de la connexion Internet de quelqu’un d’autre peut provoquer une perte pour le propriétaire. Par conséquent, ce raisonnement ne s’appliquerait que dans un scénario dans lequel le propriétaire ne subit pas de perte.

En conclusion, soit sécurisé votre connexion WIFI, soit si vous êtes l’utilisateur non abonné, n’hésitez pas à demander à votre voisin la permission.

