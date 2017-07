Un second État palestinien indépendant se dessine à Gaza sous la direction d’un ancien membre du Fatah.

L’Autorité palestinienne avertit que le Hamas et Mohammed Dahlan établissent un autre État palestinien indépendant à Gaza.

Le journaliste d’investigation des anciens combattants Khaled Abu Toameh a annoncé que l’Autorité palestinienne reconnaissait que cela pourrait se produire réellement, vendredi soir via Twitter.

La semaine dernière, un accord secret conclu au Caire entre l’organisation terroriste du Hamas au pouvoir de Gaza et la faction du Fatah au pouvoir de l’Autorité palestinienne à Ramallah placerait Mohammed Dahlan , cet ancien homme fort du Fatah comme le nouveau homme clé à Gaza, en tant que nouveau Premier ministre de l’ enclave.

En vertu de l’accord, toutes les factions de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), y compris le Hamas et le Fatah, doivent être invitées à se joindre au nouveau gouvernement d’union nationale sous Dahlan . Le chef actuel de Gaza, Yahya Sinwar, doit être le ministre de l’Intérieur de l’enclave, selon les médias arabes.

Le document signé entre les deux factions rivales qui ont scellé l’accord provisoire a été divulgué, cependant, à l’agence de presse Ma’an en langue arabe, qui l’a rapidement publiée en ligne.

Cependant, les plans pour une nouvelle entité dirigée par Dahlan ne sont pas nouveaux.

Les Émirats arabes unis, l’Égypte et la Jordanie prévoient depuis longtemps un monde dans lequel Dahlan dirigerait l’Autorité palestinienne et l’Organisation de libération de la Palestine de la même manière que Mahmoud Abbas aujourd’hui.

Dahlan a longtemps eu des liens étroits avec les Emirats qui a également eu des discussions avec Israël en la matière.

Mais les arrangements alternatifs pour un Etat palestinien remontent réellement jusqu’en 2014 , quand le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi a pris ses fonctions.

Une zone côtière massive du Sinaï, contiguë à Gaza, aurait pu être transférée à l’Autorité palestinienne afin de créer un nouvel Etat palestinien indépendant selon le plan suggéré par le Caire en septembre 2014.

Le concept comprenait une parcelle de terrain de 1 600 kilomètres carrés adjacente à Gaza pour « finir l’histoire du réfugié », comme Abbas lui-même l’a dit à Ma’an à l’époque. Inclus serait une propriété et un espace de front de mer importants pour un port. Les villes de Judée et de Samarie resteraient autonomes. La zone totale du site aurait été cinq fois la zone de Gaza, en fait, et le plan avait un feu vert tant des États-Unis qu’Israël.

En échange, l’Autorité palestinienne devrait mettre fin à sa demande pour Israël de se retirer à la Ligne d’armistice de 1949 – plus connue mondialement comme la soi-disant «frontière de 1967» ou «67». Inutile de dire qu’Abbas a rejeté le plan de À la main, tout comme son prédécesseur, Yasser Arafat, a rejeté tous les plans de paix peu importe la séduction.

Après le tumulte qui a suivi la nouvelle de cette offre, cependant, le ministère égyptien des Affaires étrangères a rapidement émis un déni, disant qu’El-Sisi n’a jamais fait l’offre et a affirmé que l’idée avait été soulevée dans le passé par l’ancien président Mohammed Morsi, soutenu par la Fraternité musulmane.

Pendant ce temps, Dahlan pose tranquillement les bases de l’état-major qui doit venir ensuite, quelles que soient les nations qui soutiennent l’effort.

Dahlan, qui a été le chef de l’autorité de l’Autorité palestinienne avant l’éviction de Fatah en provenance de Gaza en 2007, est devenu l’un des rivaux les plus odieux et les plus détestés du leader de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Mais il est un individu qui a appris à travailler avec de nombreuses parties différentes, d’un large éventail sur le spectre politique. Le plus important, il a appris à attendre son temps.

Shurat HaDin a identifié que Dahlan était le chef terroriste derrière l’attentat à l’autobus scolaire juif à Gaza en 2000, en dehors de Kfar Darom. Deux enseignants ont été tués et neuf ont été blessés, dont quatre enfants, dont deux ont perdu leurs jambes.

