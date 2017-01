Mais que se passe t’il chez la famille du couple Ivanka et Jared pendant Chabbath ?

« Les membres de l’équipe Trump sont arrivés dans la résidence Kushner pour célébrer le Shabbat vendredi soir après une semaine de tension » , selon le Daily Mail.

Le responsable du département du commerce Wilbur Ross et son épouse Hilary (pas Clinton !) étaient présents. Le responsable des communications stratégiques, Hope et Dina Habib ont également rejoint la célébration.

L’ancien président de Goldman Sachs et le principal conseiller de politique économique Gary Cohn, mais aussi Steve Mnuchin et sa compagne Louise.

Un fleuriste, un rabbin, traiteurs et maquilleurs ont été photographiés entrant dans la nouvelle maison du couple.

Le couple a été vu plus tard accueillant les invités dans leur maison.

Jared Kushner et Ivanka Trump ont aussi invité Wilbur Ross, du ministère du Commerce, et son épouse Hilary Geary Ross dans leur maison pour Shabbat.

Jared Kushner, est pour rappel, le conseiller principal du président Donald Trump et son beau fils, sa nouvelle maison est située dans le quartier de Kalorama

Photo : Wilbur Ross et Hilary Geary Ross quittent la maison des Kushners vendredi soir.

Photo : Steve Mnuchin, le choix de Trump pour le Département du Trésor, et sa compagne Louise Linton qui entrent chez Kushner pour célébrer le Shabbat

Dina Habib Powell, arrive chez Ivanka Trump et la maison de Jared Kushner (à gauche). Les services secrets entourent la maison du couple.

Photo : L’ancien président de Goldman Sachs et le principal conseiller de la politique économique Gary Cohn.

Avec tant de personnes qui entrent et sortent de la maison, il n’est pas surprenant que les agents des services secrets étaient présents pour inspecter les traiteurs et les fleuristes.

Rabbi Levi Shemtov et son épouse étaient également présents vendredi après-midi. Le centre Chabad est situé, non loin de la maison de Ivanka et Jared.

Ivanka est convertie au judaïsme orthodoxe avant son mariage avec son mari en 2009.

Elle a dit à Vogue dans une interview : « Nous sommes très attentifs, plus que certains, moins que les autres ».

« Ça a été une si grande décision de vie pour moi. Je suis très moderne, mais je suis aussi une personne très traditionnelle, et je pense que c’est une juxtaposition intéressante dans la façon dont j’ai été élevée ».

« Je trouve vraiment que le judaïsme crée un modèle incroyable pour la connectivité de la famille ».

Photo : Rabbi Levi Shemtov sort de la maison des Kushners dans le quartier de Kalorama au nord-ouest de Washington, DC

Photo : Les membres d’une équipe glam ont été vus quittant Ivanka Trump et la maison de Jared Kushner avant Shabbat

Le rabbin à l’extérieur de la maison du couple à Washington, avec des invités.

Un agent des services secrets utilise un magnétomètre à main pour effectuer un contrôle de sécurité sur un homme livrant des fleurs à la maison