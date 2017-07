Les scientifiques israéliens et français sont à Hawaï afin de révéler la naissance des astéroïdes de Mars

Les astéroïdes de Mars Trojan, qui parcourent le chemin orbital de la planète autour du Soleil, ne sont pas tout à fait semblables à ceux qui peuplent la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Les chercheurs en sciences de l’ Institut Weizmann en Israël et l’ Observatoire de la Côte d’Azur en France proposent une origine nouvelle et unique pour ces astéroïdes – montrant qu’ils sont probablement nés dans un impact géant avec la planète rouge.

Il existe un grand nombre d’astéroïdes dans notre système solaire, en particulier dans la région connue sous le nom de ceinture d’astéroïdes. Ces objets sont généralement supposés être des restes de la formation du système solaire qui n’a pas réussi à former une planète. La plupart du temps, on a supposé que les Troyens de Mars étaient des roches de la ceinture d’astéroïdes qui avaient pénétré dans des endroits particuliers dans le chemin de l’orbite de Mars, connus sous le nom des points de Lagrange qui sont les positions inhabituelles où les objets restent enfermés dans l’orbite d’une planète.

Pour la première fois, nous avons pu établir un lien entre les astéroïdes spécifiques et une source planétaire

Pour étudier l’origine des sept astéroïdes dans l’un des points de Lagrange de Mars, le Dr David Polishook, un boursier postdoctoral du groupe du Prof. Oded Aharonson à l’Institut Weizmann de Science, et le Dr Seth Jacobson de l’Observatoire de la Côte d’Azur ont d’abord utilisé l’instrument SpeX sur le télescope IRTF à Hawaï pour inférer spectralement leur composition. « Nos observations ont montré que tous ces astéroïdes sont riches en minéraux connus sous le nom d’olivine, ce qui implique qu’ils sont tous liés. Ils représentent une famille d’une seule origine commune », explique Polishook.

Les astéroïdes riches en olivine sont rares dans la ceinture d’astéroïdes; Ce minéral se forme profondément dans les manteaux de corps planétaires beaucoup plus grands tels que l Terre et Mars, où les pressions sont élevées.

Pour expliquer cette découverte, Polishook et ses collègues ont suggéré que les astéroïdes troyens n’étaient pas formés à l’origine avec le reste de la ceinture d’astéroïdes. L’explication la plus probable pour les astéroïdes étant à la fois riche en olivine et verrouillée dans l’un des points Lagrange de Mars, c’est qu’ils ont été creusés au fond de Mars et éjectés en orbite par un impact géant.

Pour tester cette hypothèse, les scientifiques ont développé une simulation par ordinateur qui montre comment un tel impact aurait pu créer les astéroïdes et comment ils ont pu être capturés dans leur point particulier de Lagrange dans le trajet orbital de Mars. « Pour la première fois, » dit Polishook, « nous avons pu établir un lien entre les astéroïdes spécifiques et une source planétaire. Maintenant que nous savons que de tels objets existent, la prochaine étape consiste à étudier leur abondance et à étudier leurs caractéristiques.

« Puisque l’olivine provient du manteau planétaire sous la surface extérieure, le matériau de ces astéroïdes pourrait constituer une occasion unique d’étudier le maquillage intérieur de Mars », ajoute Aharonson. «Ils peuvent servir de cible pour l’exploration future; Les échantillonner pourrait s’avérer plus réalisable que de récupérer du matériel de Mars lui-même. »

Cet article est apparu dans le Weizmann Wonder Wander sous le titre: Minerals in a Family of Asteroids Reveal Martian Roots.