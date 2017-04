Des scientifiques israéliens découvrent un traitement pour les cancers incurables.

C’est une nouvelle percée israélienne dans le traitement du cancer. Des équipes de scientifiques israéliens de l’Université de Tel Aviv et des centres médicaux de Sheba et Hadassah travaillant ensemble ont déclenché la mort cellulaire des tumeurs cancereuses.

Les dérivés de la Phenanthridine composée ont permis aux cellules cancéreuses de s’auto-détruire.

Cette découverte énorme peut aider à mener à un nouveau traitement pour au moins deux des cancers les plus résistants qui existent: le pancréas et le cancer du sein .

De nombreux patients atteints de cancer luttent avec les effets secondaires de la chimiothérapie, le traitement le plus prescrit dans le traitement du cancer. Pour les patients atteints d’un cancer du pancréas et d’autres cancers agressifs, la prévision est plus sombre: il n’y a pas de traitement efficace connu.

Une nouvelle étude de l’ Université de Tel Aviv publié le mois dernier sur Oncotarget révèle le rôle de trois protéines qui tuent les cellules cancéreuses pendant qu’elles se divisent.

La recherche, dirigée par le professeur Malka Cohen-Armon de Sackler School of Medicine TAU, constate que ces protéines peuvent être spécifiquement modifiées au cours du processus de division pour libérer un « mécanisme de mort » inhérent et dupliquant les cellules cancéreuses.

« La découverte d’un mécanisme exclusif qui tue les cellules cancéreuses sans nuire aux cellules saines, et le fait que ce mécanisme fonctionne sur une variété de cellules cancéreuses humaines qui prolifèrent » selon le professeur Cohen-Armon.

« Selon le mécanisme que nous avons découvert, plus les cellules cancéreuses prolifèrent, plus vite et plus efficacement, et plus vite elles seront éradiquées. Le mécanisme s’active pendant la mitose (division des cellules) et il peut convenir pour le traitement de cancers agressifs qui ne sont pas affectés par la chimiothérapie traditionnelle.

« Nos expériences dans des cultures cellulaires ont testé une variété de types de cancers incurables comme le sein, le poumon, l’ovaire, le côlon, le pancréas, le sang, et le cerveau, » selon le professeur Cohen-Armon . « Cela a un impact contre le cancer en identifiant un nouveau mécanisme de cible spécifique qui éradique exclusivement et rapidement les cellules cancéreuses sans endommager les cellules humaines qui peuvent proliférer normalement. »

La recherche a été menée en collaboration avec le professeur Shai Izraeli et le Dr Talia Golan du Cancer Research Center à Sheba Medical Center, Tel Hashomer, et le professeur Tamar Peretz, chef de l’Institut Sharett d’Oncologie à Hadassah Medical Center, Ein Kerem.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes