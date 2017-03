Scarlett Johansson a demandé le divorce de New York au journaliste et artiste français Romain Dauriac, selon le Washington Post. Johansson a expliqué que leur mariage était «irrémédiablement brisé», et tout en consentant à la garde conjointe de leur enfant, elle veut que sa fille de 3 ans, Rose Dorothy vive avec elle.

La mère de Johansson, Melanie Sloan, une productrice, est née dans une famille juive ashkénaze du Bronx. Son père, Karsten Johansson, est un architecte du Danemark. Johansson a déclaré dans plusieurs interviews à la presse qu’elle célèbre un « peu des deux » Noël et Hanukkah, mais se décrit comme juive.

En Janvier 2014, Johansson a démissionné de son poste dans Oxfam, en réponse aux critiques du groupe de ses promotions pour SodaStream, dont la principale usine était à l’époque à Mishor Adumim, en Judée. Oxfam s’oppose à tout commerce avec les yichouvim israéliens, et Johansson a répondu qu’elle et Oxfam « ont une différence fondamentale d’opinion en ce qui concerne la campagne de Boycott, Désinvestissement et Sanctions . »

En Novembre 2012, Johansson a commencé à fréquenter Dauriac, et le couple a annoncé leur engagement en Septembre 2013. Le 4 Septembre 2014, un porte-parole du couple a annoncé la naissance de leur fille, et Johansson et Dauriac se sont mariés un mois plus tard, à Philipsburg, dans le Montana . Johansson et Dauriac se sont séparés lors de l’été 2016.