Scandale | La société de costumes d’Halloween enlève la tenue d’Anne Frank

Holloweencostumes.com a retiré ce costume d’Halloween de l’historien de l’Holocauste Anne Frank de ses sites. (Capture d’écran de Holloweencostumes.com)

En effet, une compagnie de costumes en ligne a enlevé un costume d’Halloween de la jeune Anne Frank de ses sites américains et européens.

Holloweencostumes.com, dont le site Web est géré par la société Fun.com basée au Minnesota, a pris cette décision ce dimanche après une réaction négative sur les médias sociaux.

Le costume, que l’on peut voir sur les réseaux sociaux sur l’écran, comprenait une robe à manches longues bleue, un sac à bandoulière marron et un béret vert. La compagnie a décrit Frank comme une héroine de la Seconde Guerre mondiale et une source d’inspiration, ajoutant que «nous pouvons toujours apprendre des luttes de l’histoire».

« Il y a de meilleures façons de commémorer Anne Frank. « , selon Carlos Galindo-Elvira, directeur régional de la Ligue anti-diffamation en Arizona : « Nous ne devrions pas banaliser sa mémoire comme un costume. »

« Nous vendons des costumes non seulement pour la saison d’Halloween, comme les projets scolaires et les pièces de théâtre. Nous offrons plusieurs types de costumes historiquement précis – des personnalités aux personnalités politiques en passant par les personnages de télévision « , a-t-il tweeté. « Nous prenons très au sérieux les commentaires des clients. Nous avons transmis les commentaires concernant ce costume, et il a été retiré du site Web pour le moment.