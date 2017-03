Scandale dans un lycée à Herzliya : Les étudiants forcés d’imiter Tsahal lors « d’abus sur des Palestiniens »

Un nouveau scandale à Herzliya a été dénoncé en Israel. Apres que des enfants Juifs de la ville de Cesarée ont été envoyés dans une moquée lors d’une sortie de classe sans prévenir les parents, des étudiants du lycée de Herzliya ont été forcés d’imiter Tsahal lors « d’abus sur des Palestiniens » pendant un exercice scolaire israélien , ce qui a suscité l’indignation de Tom Nisani de l’organisation Im Tirtzu (L) et le vétéran de Tsahal blessé Liran Baruch.

Les militants pro-israéliens ont protesté contre cet exercice dans la classe de ce prestigieux lycée Hebreu de Herzliya dans le gymnase de l’école . Les étudiants ont été contraints de participer à une simulation d’activités de Tsahal aux postes de contrôle de sécurité, représentant des abus de Palestiniens.

Selon un rapport publié par Israël Walla!, les élèves de la 11e année ( première) ont été accueillis à l’entrée de leur étage avec deux barrages de fortune tenus par des étudiants simulant les soldats des FDI. Les étudiants ont été contraints d’attendre dans de longues lignes tandis que les « soldats » ont commencé à les injurier et ont refusé de les laisser passer.

La simulation a attiré de vives critiques de l’association des anciens combattants de Tsahal blessés et des activistes pro-Tsahal , grâce à l’initiative du Im Tirtzu qui a organisé une manifestation ce dimanche à l’ extérieur de l’école. Ils ont été rejoints par les membres de la Knesset ainsi que les députés, Oded Forer et Oren Hazan.

« Cette simulation est scandaleuse », a déclaré Forer. « Il est temps pour le ministre Bennett de mettre fin à cette situation où certains directeurs vaquent à faire tout ce qu’ils veulent. Les lignes rouges ont été franchies depuis longtemps « .

Le ministre de la Défense Avigdor Liberman a exprimé son opposition à l’exercice de simulation au cours d’un direct sur sa page Facebook, disant que ce contenu est « approprié d’être enseigné dans une école qui porte le nom [le fondateur du Hamas] du cheikh Ahmed Yassine et non dans le Herzliya Gymnasium « .

Adva Zeltzer, chef des Relations Internationales de l’ école et le militant de l’ONG Zochrot israélienne d’extrême gauche, qui travaille à « promouvoir la reconnaissance et la responsabilité pour les injustices en cours de la Nakba (en arabe le « Jour de catastrophe, » référence à la mise en place de l’Etat d’Israël) « , a déclaré que la simulation était faite par les étudiants volontaires et initiés.

Cependant, certains étudiants ont dit qu’ils ont été contraints de participer à la simulation ou risque de recevoir des mauvaises notes et appréciations.

Le directeur de l’école, le Dr Zeev Degani, a soutenu l’exercice et a dit que ce fut une « merveilleuse leçon qui a présenté les deux faces. Je suis fier de mes élèves « .

Degani a précédemment fait les manchettes quand il a interdit les étudiants à brandir le drapeau israélien sur les terrains scolaires et a plaidé pour le refus de faire le service de Tsahal.

Liran Baruch, un ancien combattant de Tsahal blessé qui a perdu son œil lors d’une opération à Qalandiya, était présent à la manifestation et portait son uniforme pour la première fois depuis sa blessure.

«J’ai été blessé parce que les organisations des droits humains ont incité les émeutes et la violence à Qalandiya qui ont résulté la perte de la vue. Je n’ai pas tiré parce que je ne voulais pas nuire accidentellement à des innocents « , a déclaré Baruch. « Cela m’a cause du mal de voir l’administration de l’école noircir le nom des soldats israéliens. »

La direction de im Tirtzu, Tom Nisani, a participé à la manifestation.

« Nous sommes ici aujourd’hui pour protester contre cet acte honteux de mépris envers les soldats de Tsahal. Nous demandons au ministère de l’Education d’agir immédiatement pour mettre fin à cette exploitation politique des étudiants, » at-il déclaré.

« Cela est inapproprié et certainement pas éducatif », a déclaré Nisani.

