Scandale dans une école élémentaire de Césarée : Des enfants juifs contraint de prier dans la mosquée

Suite aux révélations d’une documentation obtenue par Channel 20, des enfants d’une école primaire de Césarée ont été contraint de faire la prière dans une mosquée, ce qui a entraîné la colère chez les parents.

Les parents d’élèves de l’école élémentaire à Césarée se plaignent que leurs enfants ont visité lors d’une sortie organisée la mosquée à Jisr al-Zarqa au cours de laquelle ils ont « prié » à la façon musulmane.

Sur la documentation , on peut voir les enfants s’incliner pendant la prière dans la mosquée. La photo a été distribuée parmi les parents et les élèves des écoles. Certains parents se sont plaints que les enfants ont été invités dans cette mosquée et ont été obligés de prier dans la mosquée: « C’est absurde, tout simplement irréel. »

D’autres parents ont exprimé leur frustration concernant les photographies. Selon eux, il faut avoir une ouverture d’esprit et de culture, mais il est inacceptable de leur imposer la prière musulmane car là, nous avons « franchi une ligne rouge ».

Certains parents ont ouvertement expliqué que cela est exagéré, notant que bientôt, on emmènera nos enfants dans les églises pour faire la messe.

Un autre parent se demande ce qui se passerait si un étudiant arabe serai envoyé dans une synagogue juive ballottés et forcé à embrasser la Torah ou prier comme selon le rite juif ? .

L’école de Cesarée n’a fait aucun commentaire concernant la publication de l’article.