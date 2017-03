Scandale et corruption dans l’industrie de l’aérospatiale de l’IAI : Un ancien officier supérieur arrêté

La police a arrêté 13 fonctionnaires au sein de la société de l’industrie de l’aérospatiale, et parmi des entreprises privées qui ont fourni des produits à l’IAI. L’affaire met en lumière un vaste éventail d’infractions de corruption, de fraude, de blanchiment d’argent et un comportement criminel systématique des fonctionnaires, et de certains membres et cadres du conseil d’administration.

Pour rappel, l’Israel Aerospace Industries (en hébreu : התעשייה האווירית לישראל ha-ta’asiya ha-avirit le-yisra’el ou IAI) est une entreprise de construction aéronautique israélienne. Fondée en 1948, , IAI est aujourd’hui une firme aéronautique aux technologies les plus avancées.

La police israélienne a révélé ce matin (mercredi) ce scandale de corruption grave dans l’industrie aérospatiale. A la fin de plusieurs mois d’enquête secrète par la Lahav 433, en conjonction avec le système de sécurité et l’administration fiscale, 13 suspects ont été arrêtés dont des fonctionnaires et des agents de l’industrie, ainsi que des entreprises privées qui ont fourni des services à la société.

Parmi les détenus , il y a un ancien officier supérieur de l’ armée, une figure familière dans le système de défense. L’arrestation d’hier a impliqué aussi trois autres employés d’une société privée ayant des relations de travail avec Israel Aircraft Industries.

La police a déclaré que l’enquête est vaste et large , composé d’un grand nombre de sous-parties, augmentant la probabilité de nombreuses autres infractions de corruption, fraude aggravée, blanchiment d’argent, le vol par un fonctionnaire, la fraude et abus de confiance.