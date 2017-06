Scandale dans la communauté Juive de Marseille | Un office de priere dirigé par une femme au Centre Fleg

Un office de prière dirigé par une femme reconnue chez le mouvement réformiste et libérale a été pratiqué dans le centre Edmond Fleg à Marseille.

La communauté juive a été étonnée et le Dayan de la ville a tenu à condamner une telle pratique qui n’est pas permise selon la Thora dans une lettre :

Message du Dayan de Marseille, Rav Shmouel Melloul :

« Messieurs, chalom oubrakha

Nous sommes tous outrés et terriblement perturbés et scandalisés par cette « première » à Marseille, une lecture de la Torah durant Chabbat Korah par une dame au centre Fleg et organisée conjointement avec la Bibliothèque juive de Marseille dirigée par Mme Sitruk. Ce genre de manifestation dans le passé (et dans d’autres contrées que la nôtre) n’a engendré que malheur et détresse (Hachem nous préserve).

Il est donc urgent et impératif de protester fortement et très rapidement en demandant purement et simplement l’annulation d’un tel office (qui précise sournoisement qu’il se déroulera dans des conditions orthodoxes avec mé’hitsa), et prier le Ciel afin que l’on soit épargné de toute colère et de tout malheur. Et enfin que ceux qui écoutent la parole de la Torah et de la sagesse (dictée par la halakha) soient bénis et comblés par Hachem. »

Suite à cela le Centre Edmond Fleg s’est plaint de menaces sur sa page Facebook :

» COMMUNIQUE Chabbath du 24 juin 2017

Cher(e)s ami(e)s,

Un groupe de femmes participant à une activité au Centre Fleg est victime depuis 48 heures d’insultes, de menaces et d’agressions de tous genres. Ces agissements sont intolérables.

Le Centre Fleg a toujours œuvré pour faire partager et cohabiter les différentes sensibilités communautaires. Le Centre Fleg est le lieu à Marseille où peuvent se succéder le grand Rabbin de Marseille du courant orthodoxe, la rabbine Delphine Horvilleur du courant libéral et la talmudiste Liliane Vana du courant « modern orthodox ». Nous souhaitons ne choquer personne, nous affirmons que le peuple juif est Un dans sa diversité. Nous précisons que ce chabbat est l’aboutissement du cycle d’études « Femmes et judaïsme » qui s’est déroulé tout au long de l’année sous la direction de Lilliane Vana. Il va donc se tenir comme prévu, il est réservé aux personnes inscrites. Shabbat shalom Raymond Arouch

Président du Centre Fleg Martine Yana

Directrice Ainsi que l’ensemble du Conseil d’Administration

Barkate Patrick, Bénaily Marcel, Daniela Levy Benkemoun Corinne, Cohen Solal, Rony, Dahan Janick, Halimi André, Leibowitch Elise, Londner Alain, Monteil Lucien, Lévy René, Saada Chantal, Sitruk Evelyne, Sobol Hagay, Weil Alexandra, Youknovski Jacques, Zuili Didier. »

