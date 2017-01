Scandale à Ouman : Des Téfilines volés par des ukrainiens et remis en vente en ligne à moindre prix !

Ces derniers mois, l’augmentation des vols dans la ville de Ouman, s’est intensifié, et le scandale a commencé quand il est devenu clair que les paires de Téfillines volées, ont été mis en vente sur Internet, pour 120 $.

Ces derniers mois, les Juifs de Ouman vivant dans des appartements près de la tombe de Rabbi Nahman de Bretslav doivent faire face à une vague de cambriolages.

Les résidents juifs accusent l’incompétence des autorités et la police de ne pas agir efficacement et ferment les yeux quand des résidents (non juifs) locaux exploitent cet échappatoire pour venir voler.

Lors des vacances du Nouvel An , de nombreux produits en argent et des objets religieux tels que Tefillines ont été volés.

Maintenant, il se trouve que ces voleurs cherchent à les vendre sur Internet. Ces derniers jours, plusieurs Téfilines sur un site d’annonces a mis en vente des Téfilines par des ukrainiens d’une valeur de 4000 $ et pour la somme de 120 dollars.

Selon les Juifs locaux , les Tefillines ont été volés dans les appartements pendant les mois d’hiver et ils veulent gagner encore de l’argent de d’autres Juifs en vendant les Téfilines pillées.

Les résidents demandent à la police de tout faire pour trouver les voleurs et retourner les Tefillines et objets sacrés à leurs propriétaires d’origine.

