Savoir parler l’arabe sera une nouvelle condition pour devenir policier en Israel

La police s’intéresse à la mise en place de cours d’arabe pour les officiers, qui sera une composante requise des agents de formation pour être admissible à un emploi de la sécurité.

Les fonctionnaires de la police au cours des dernières semaines ont envoyé une demande officielle au ministère de la Sécurité publique pour l’institution d’un département qui enseignerait la culture et la langue arabes à la police afin de permettre à la police de mieux comprendre les Arabes en Israël et repérer plus facilement des suspects.

Bien que presque tous les Arabes israéliens parlent hébreu dans une certaine mesure, seulement environ 10 pour cent des Israéliens comprennent l’arabe, et ce pourcentage est vrai dans la police. Contrairement à la moyenne israélienne, cependant, la police a beaucoup plus d’occasions d’exiger des compétences en langue arabe, puisque le pourcentage de criminalité dans le secteur arabe est plus élevé – trois fois plus élevé que dans le secteur juif – et plus de suspects à pour suivre.

Selon la loi israélienne, les suspects doivent être interrogés dans leur langue maternelle, ce qui signifie que de nombreux Arabes qui ne maîtrisent pas l’hébreu ont besoin de traducteurs – qui peuvent être difficiles à trouver, compte tenu de la demande. Pour atténuer cette demande, la police cherche à établir des cours qui donneront à d’autres agents les compétences pertinentes.

Les fonctionnaires s’attendent à ce que cette demande soit approuvée, car le ministre actuel de la Sécurité publique Gilad Erdan s’est engagé à intégrer les Arabes israéliens dans la communauté des forces de l’ordre. Erdan a déjà créé une division de police pour traiter spécifiquement de la population arabe, dirigée par un Arabe musulman.

En outre, le Ministère a généreusement financé de nouveaux postes de police dans les villes arabes. D’autres officiers arabophones s’inscrivent bien dans ce programme, selon les responsables de la police.

