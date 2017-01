Le satellite israélien repère des missiles balistiques Russes « Iskander » en Syrie pouvant atteindre Jérusalem et Tel Aviv

Le missile Iskander est un système de missile balistique russe à courte-portée ou moyenne portée de nouvelle génération. Selon le code OTAN, il s’agit du SS-26 Stone. Ces missiles balistiques ont été repérés sur la base aérienne de la Russie à Latakia, en Syrie par des images provenant du satellite EROS-B israélien.

Le déploiement du système de ce missile sol-sol de pointe a été révélé dans l’analyse de l’imagerie satellitaire par des experts internationaux ImageSat du renseignement, ce week-end.

Bien que le système est généralement déployée sous des filets de camouflage, on croit que les fortes pluies et les inondations ont forcé la base aérienne de redéployer les unités de missiles à un endroit où ils sont devenus visibles par le satellite.

Les unités Iskander ont d’ abord été repérés lorsque la télévision russe Zvezda a diffusé le déploiement d’un seul Iskander en Mars 2016.

Mais selon un rapport de mise à jour de la Défense , les images actuelles de Daesh montrent deux véhicules Iskander « sur un site logistique à côté de la partie nord est de la piste … plus probablement des véhicules SS-26 Trans-chargement (transbordeurs). »

Chaque missile porte une charge militaire de 480-700 kg, de divers types, y compris des explosifs pénétrant élevé (HE), fragmenter HE, des explosifs combustible-air et des sous – munitions, selon la Défense Update .

Plus inquiétant, la Russie a également mis au point une ogive nucléaire pour ces missiles, ce qui en fonction de la charge militaire ont une portée jusqu’à 500 kilomètres, selon la sécurité mondiale . Ils sont très précis, et peuvent atteindre la cible à un écart entre quatre à sept mètres.

Le Iskander a également été conçu pour échapper à des systèmes de défense antimissile, selon le Missile Threat rapports. Il est équipée de leurres à esquiver les missiles intercepteurs, tels que ceux utilisés avec le système de défense antimissile Dome de fer d’Israël.

Tout cela met Tel Aviv et Jérusalem en danger, ainsi que les villes de Haïfa, Safed, Herzliya et de nombreuses autres cibles.

Cependant, on croit que les Russes n(ont aucun intérêt à cibler les villes israéliennes, au moins à ce stade.

Et pour l’instant, à chaque fois que de telles armes commencent à faire leur chemin dans les mains d’une organisation terroriste soutenue par l’Iran ou le Hezbollah libanais, Israël trouve en quelque sorte un moyen de «neutraliser» la menace.

