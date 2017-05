Sara Netanyahu écrit une lettre personnelle à Melania Trump

« Je suis heureuse d’entendre dire de la Première Dame Melania Trump, dans un discours prononcé hier soir, que sa visite à l’hôpital Hadassah à Jérusalem a été l’un des moments forts de son voyage en Israël.

Ce fut une visite particulièrement émouvante. Nous sommes allés à l’hôpital ensemble, en parlant cœur à cœur, et je lui ai montré les beaux quartiers de Jérusalem sur le chemin de l’hôpital.

A l’hôpital, nous avons rencontré le personnel médical dévoué et les enfants qui reçoivent un traitement. Nous avons fait des dons personnels aux enfants, qui nous ont présenté des lettres touchantes.

A la fin de la visite, Mme Trump et moi avons eu la chance de nous asseoir pour une conversation privée. Je lui ai montré des photos de nos soldats de Tsahal disparus, Hadar Goldin et Oron Shaul. Je lui ai parlé de l’héroïsme de nos soldats dans l’opération Tsouk Etan, et la douleur énorme des familles endeuillées, et l’héroïsme des mères attendant encore leurs fils. Je lui ai donné une lettre spéciale écrite par Zehava Shaul, la mère de Oron. J’ai vu comment ces choses ont touché le cœur de Mme Trump.

Je crois que les relations entre les pays sont basées en grande partie sur les relations entre les dirigeants. Je suis donc heureuse de la visite réussie et importante et de la forte amitié qui a été forgée entre le Premier ministre Netanyahu et le président Trump ainsi qu’entre Mme Trump et moi-même.

Melania, ma chère amie, je fut très heureuse de vous accueillir ici en Israël et de vous montrer la beauté de notre pays, ainsi que la gentillesse et l’esprit du peuple israélien. Je me réjouis de notre prochaine rencontre.

-Sara Netanyahou

