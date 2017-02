Les Saoudiens utilisent les services israéliens dans la sécurité Internet

Au cours de 30 ans travaillant dans le renseignement israélien, Shmuel Bar se plonge dans l’herméneutique du terrorisme. En utilisant des techniques d’analyse littéraire plus familière aux savants coraniques et critiques de la Bible, il arrive à reconnaître le langage distinctive et les expressions religieuses dont les kamikazes terroristes utilisent dans leurs vidéos d’adieu.

Bar, 62 ans avec une sensibilité ironique, a émergé du service du gouvernement en 2003 au milieu de la prolifération du terrorisme mondial. Il a fondé une société appelée IntuView . Exploitant les talents d’ingénierie dans le centre de démarrage d’Israël de Herzliya, il a adapté l’oreille de son analyse pour la langue à des algorithmes personnalisés capables de passer au crible les flux sans fin de messages de médias sociaux dans les menaces terroristes. Il a vendu ses services à la police de la frontière, et les agences de renseignement en Europe et aux États-Unis.

Puis, il y a deux ans, un e-mail est arrivé. Quelqu’un des échelons supérieurs au pouvoir en Arabie Saoudite, selon Bar, l’a invité à discuter d’un projet potentiel via Skype. Les Saoudiens avaient entendu parler de sa technologie et voulait son aide pour identifier les terroristes potentiels.

Il y avait un hic: Bar devait mettre en place une société de passage à l’étranger pour cacher l’identité israélienne de IntuView. « Ce n’est pas un problème », at-il dit, et il est allé travailler et fureter les djihadistes saoudiens avec un programme de logiciel appelé IntuScan, qui peut traiter 4 millions de messages Facebook et Twitter par jour. Plus tard, son travail s’est élargi pour inclure la recherche d’opinion publique sur la famille royale saoudienne.

« Ce n’est pas comme si je suis allé à leur recherche, » dit-bar, toujours perplexe par la tournure inattendue dans une vie passée à affronter les ennemis d’Israël. « Ils sont venus à moi. »

« Si c’est un pays qui n’est pas hostile à Israël et que nous pouvons aider, nous le ferons »

Bar a dit qu’il rencontre librement ces jours-ci les Saoudiens et d’autres Arabes du Golfe à des conférences à l’étranger et des événements privés.

Le commerce et la collaboration dans la technologie et l’intelligence sont en plein essor entre Israël et une foule d’Etats arabes, même si les gens et les entreprises impliquées en parlent pas publiquement.

Quand un think tank de Londres a récemment désinvité Bar de parler , expliquant qu’un haut responsable saoudien allait également venir, il n’a pas été possible de les faire apparaître ensemble.

Bar a dit aux organisateurs que lui et le monsieur d’Arabie avait en fait planifié de déjeuner ensemble dans un restaurant marocain à proximité avant de se rendre à l’événement ensemble.

La paix ne vient pas au Moyen-Orient, mais une coalescence logique des intérêts basés sur des craintes partagées d’une bombe iranienne, la terreur djihadiste, l’insurrection populaire, et un retrait américain de la région, fait que la situation change.

IntuView a des licences d’exportation d’Israël et le plein soutien de son gouvernement pour aider tout pays confronté à des menaces de l’Iran et des groupes islamiques terroristes.

Les Saoudiens et d’autres pays arabes riches en pétrole ne sont que trop heureux de payer pour l’aide. « Le boycott arabe? », Dit-Bar. « Il n’existe pas. »