Samsung lance le nouveau smartphone « casher » pour les utilisateurs ultra-orthodoxes.

Samsung, en association avec la société israélienne Askan, a fait ses débuts dans le smartphone « casher » pour les utilisateurs ultra-orthodoxes.

Askan, qui se spécialise dans les « technologies casher, » a programmé le téléphone avec des filtres Internet qui sont conçus pour empêcher les contenus répréhensibles. Dans la communauté ultra-orthodoxe, les fournisseurs Internet offrent des filtres similaires adaptés aux exigences de leurs clients.

« Nous avons choisi Asken comme partenaire parce que la société aide la société ultra-orthodoxe, qui veut utiliser des appareils mobiles intelligents, et accéder à nos instruments de pointe en conformité avec leur mode de vie », a déclaré Guy Hibash, directeur de Samsung ISRAËL.

Leur système spécialisé d’exploitation, construit sur le logiciel de Samsung Knox, sera adapté à une variété de téléphones Samsung, y compris ceux de la série Galaxy S6 et S7 S8, et les modèles A5 et J1.

Le nouvel appareil Samsung a été approuvé par le rabbin Tzvi Braverman, un juge rabbinique ultra-orthodoxe respecté de Beitar Illit, qui a également mis au point et approuvé cette société de filtre Internet pour la communauté ultra-orthodoxe.

Cependant, le nouveau smartphone n’a pas été approuvé par le tribunal rabbinique de Rabbi Nissim Karelitz, qui est l’organisme fournissant le contrôle le plus élevé et respecté pour l’utilisation smartphone dans la communauté ultra-orthodoxe non hassidique, ainsi que pour certains groupes hassidiques.

« Il y a eu deux approches de la question des smartphones parmi les plus grands rabbins ultra-orthodoxes », a déclaré Yisroel Cohen, journaliste pour le Kikar Hashabbat site de nouvelles ultra-orthodoxe.

« La première approche a consisté à interdire tous les smartphones, y compris même les appareils filtrés, en faisant valoir que si vous le permettez, par exemple, aux hommes d’affaires ultra-orthodoxes, vous ouvrez la porte éventuellement aux étudiants de yeshiva, et des milliers de personnes finiront par les utiliser. »

L’autre point de vue, dit Cohen, « L’utilisation des téléphones intelligents doit être limitée uniquement à ceux qui en ont besoin, comme les hommes d’affaires et d’autres ultra-orthodoxes qui utilisent les iPhones et autres appareils sans protection .»

« De plus en plus de rabbins comprennent maintenant qu’il est nécessaire de permettre l’utilisation d’un smartphone protégé, et en raison de ce que nous voyons, beaucoup plus de gens dans la rue utilisent ces appareils. »

Still , les nouvelles du smartphone casher peut être particulièrement bienvenu parmi ceux de la communauté qui tentent d’entrer dans la main-d’œuvre et des emplois bien rémunérés dans le domaine du salut-technologie. Cohen a expliqué que certains haredim qui ont suivi des cours de programmation se trouvent limités quand ils ne peuvent pas prendre les téléphones mobiles pour leur travail.

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr