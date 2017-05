« #SaltwaterChallenge » dans le monde pour soutenir les terroristes en grevé de la faim :  » Boire un grande verre d’eau salé »

Dans le monde a débuté « SaltwaterChallenge », un soutien massif pour les terroristes Palestiniens emprisonnés et en grève de la faim .

Des dizaines de personnes boivent des verres d’eau salée pour soutenir les 1500 détenus palestiniens en Israël qui sont en grève de la faim pendant des semaines pour protester contre les soi-disant mauvaises « conditions de détention ».

L’eau salée est quelque chose que les prisonniers boivent pour stabiliser leur santé dans cette gréve de la faim !

» Les prisonniers réclament une meilleure santé et des visites plus régulières de leurs proches. Ils manifestent aussi contre l’isolement et la détention sans procès. »

Le défi semble avoir commencé par le fils d’un des prisonniers, Aarab Marwan Barghouti, qui a posté la première vidéo il y a une semaine. La vidéo a reçu des milliers de vues.

Beaucoup ont suivi l’exemple du fils de Barghouti, et les vidéos ont commencé à passer à travers le monde avec les participants de langue arabe, ainsi que l’anglais, le français et bien d’autres langues.

Non seulement les individus, mais les cafés et restaurants ont rejoint le défi, offrant de l’eau salée lors de leurs menus.

Parmi ceux qui prennent part, sont les mères des prisonniers :

« Je suis la mère d’un prisonnier condamné à 20 ans de prison. Je ne l’ai pas vu depuis un an. Ils rejettent ma demande chaque fois que je demande de lui rendre visite. Nous soutenons nos fils en buvant de l’eau salée. Nous voulons boire parce que tous nos fils boivent que de l’eau avec du sel »

Au début de la campagne de grève de la faim, un groupe de droite israéliens a tenu un barbecue à l’extérieur d’une prison pour taquiner les détenus palestiniens avec l’odeur de la viande.

Les membres de la branche jeunesse de Ichud Leumi [Union nationale] avaient grillés de la viande en plein air près de la prison militaire d’Ofer sous contrôle israélien.

Qui sait bientôt une distribution de boissons fraîches et du thé à la menthe devant les prisons ? Et de nouveaux challenges chez la droite israélienne : « #MerguezChallenge » ou « #TeaNanaChallenge » 🙂

