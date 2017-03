Le Royaume-Uni suit l’exemple des USA, et interdit les appareils électroniques sur les vols de six pays arabes

Le Royaume-Uni a suivi l’exemple de l’administration Trump qui a décidé ce mardi d’interdire les appareils électroniques dans les bagages à main sur les vols de six aéroports.

Mais la restriction britannique diffère, y compris pour les vols intérieurs, ainsi que les routes sans escale entre deux nations qui ne sont pas couvertes par les Etats Unis :

La restriction américaine adoptée mardi exige que « tous les appareils électroniques personnels plus grands qu’un téléphone cellulaire ou téléphone intelligent doivent être placés dans les bagages enregistrés, dans ces 10 aéroports où les vols sont au départ des États-Unis ».

Un porte-parole du Premier ministre britannique Theresa May a déclaré que les mesures de sécurité supplémentaires « peuvent provoquer des perturbations pour les passagers et les vols, et nous comprenons leur frustration, mais notre priorité sera toujours de maintenir la sécurité des ressortissants britanniques ».

Parmi les compagnies aériennes nationales concernées, il y a British Airways, EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomson et Thomas Cook, selon USA Today.

Les compagnies aériennes étrangères touchées par la restriction sont Turkish Airlines, Egyptair, Royal Jordanian Airlines, Saudia, Tunis Air, Pegasus Airways, Atlas-Global Airlines et Middle East Airlines.

Les aéroports au Maroc, aux Emirats Arabes Unis et au Koweït ne sont pas sur la liste du Royaume-Uni, mais ont été inclus dans le document américain. Ceux en commun sont les aéroports en Turquie, en Jordanie, en Egypte et en Arabie Saoudite. La Tunisie et le Liban sont également sur la liste.

Le département américain de la Sécurité intérieure a expliqué les raisons pour lesquelles l’adoption de l’interdiction était due à « l’intelligence évaluée [qui] indique que les groupes terroristes continuent de cibler l’aviation commerciale et poursuivent agressivement des méthodes novatrices pour entreprendre leurs attaques, comme inclure les dispositifs explosifs de contrebande dans divers articles des consommateurs ».

