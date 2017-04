Le Royaume-Uni refuse de donner un visa diplomatique au nouvel ambassadeur palestinien

« La Grande-Bretagne a jusqu’à présent refusé d’accorder un visa diplomatique au nouveau représentant de l’Autorité palestinienne (AP), » a déclaré le président palestinien Mahmud Abbas.

Dans une interview avec le journal Al-Quds Al-Arabi, Abbas a reconnu que Londres avait suspendu l’octroi d’un visa à Maen Areikat, ancien représentant de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) à Washington, qui a le même statut que son prédécesseur à Londres, Manuel Hassassian. La mesure semble exprimer un signe de l’ambivalence du statut diplomatique pour Airekat.

« Nous demandons au gouvernement britannique de ne faire aucun changement dans le traitement, car cela signifierait une mauvaise volonté et une mauvaise conduite par la Grande-Bretagne, nous prendrons position, nous allons réagir « , a déclaré M. Abbas, interrogé sur la question.

Lorsqu’on lui a demandé si Londres essayait de réduire le statut diplomatique de l’envoyé de l’AP, Abbas a déclaré que « Les Britanniques tentent de réduire et d’imposer des restrictions et des obstacles. Mais nous disons que nous voulons être traités comme avant, et que le nouvel ambassadeur soit accueilli tout comme l’ancien ambassadeur ».

Le bureau Palestinien de Londres a été élevé au rang de mission diplomatique en 2011.

Lorsqu’on lui a demandé si Abbas riposterait contre la Grande-Bretagne, le président palestinien a répondu que « toutes les options étaient sur la table ».

Abbas n’a pas expliqué les raisons qui ont conduit le Royaume-Uni à suspendre la livraison d’un visa diplomatique à Areikat.

Les diplomates britanniques ont également répondu à la question.

La lutte a commencé quand les Palestiniens ont menacé d’intenter une action contre la Grande-Bretagne si Londres ne revenait pas sur son intention de célébrer l’anniversaire de la Déclaration Balfour.

La Déclaration Balfour, un document signé le 2 Novembre 1917, par le ministre des Affaires étrangères, Sir Arthur Balfour, a annoncé l’intention de son gouvernement de fournir « un foyer national pour le peuple juif » dans la terre d’Israël.

Abbas a dit dans l’interview, l’AP continue ses plans d’intenter des poursuites au Royaume-Uni pour la Déclaration Balfour.

Des responsables palestiniens ont qualifié la Déclaration Balfour de «crime», et en Juillet dernier, les responsables de Ramallah ont annoncé leur intention de poursuivre en justice le gouvernement britannique pour le document, perçu en Israël comme une étape importante vers la création de l’Etat.

Abbas a parlé contre la célébration du centenaire du document dans presque tous les discours récents, y compris pendant le sommet de la Ligue arabe en Jordanie.

Il a également demandé au Royaume-Uni des excuses pour la déclaration et la réparation en reconnaissant l’« État de Palestine ».

Le Premier ministre Binyamín Netanyahu a déclaré, lors d’une visite officielle au Royaume-Uni en Février, il avait reçu une invitation de la Première ministre britannique, Theresa May, à participer en Novembre, aux célébrations du centenaire de la Déclaration de Balfour à Londres.

« Alors que les Palestiniens veulent poursuivre la Grande-Bretagne pour la Déclaration Balfour, le premier ministre britannique invite le premier ministre israélien à un événement pour célébrer le centenaire de la déclaration. Cela veut tout dire.« a dit Netanyahu.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes