Le Royaume-Uni ajoute dans son programme de réinstallation des réfugiés, les Palestiniens !

Amber Rudd a annoncé mardi l’expansion d’un programme du Royaume-Uni pour réinstaller les réfugiés syriens les plus vulnérables, y compris les Palestiniens, les Irakiens et les Kurdes qui avaient fui le conflit.

‘L’amendement était fondé sur des propositions du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur la nécessité d’un programme de réinstallation plus diversifié pour répondre aux besoins des réfugiés dans la région, sans modifier le plan directeur de la réception de 20 000 réfugiés’, a déclaré un média britannique .

Rudd a déclaré que la portée du plan existant serait élargie pour permettre à d’autres nationalités dans le conflit syrien de venir en Grande-Bretagne. Jusqu’à présent, 7 307 ressortissants syriens, la moitié d’entre eux, sont arrivés au Royaume-Uni dans le cadre d’un plan gouvernemental de réinstallation de 20 000 en 2020.

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré aux ministres que le régime bénéficierait d’être étendu et englobera les réfugiés les plus vulnérables de toute la région, et pas seulement les Syriens.

Le rapport ne précise pas le nombre de réfugiés non-syriens qui devraient être inclus, mais a ajouté: ‘On ne peut pas dire à ce stade, mais par rapport au nombre de Syriens réinstallés, on s’attend à ce que le nombre de non-Syriens soit légèrement inférieur. ‘