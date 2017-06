Rolland Garros | L’israélien Jonathan Erlich remporte le deuxième tour de la compétition en double !

Jonathan Erlich représente Israël au Tournoi de Rolland Garros en France. Ce natif de Buenos Aires, habite la ville de Tel Aviv.

Le tennis est une passion pour ce joueur de 40 ans depuis l’âge de 3 ans, mais c’est l’Institut Wingate, qui a fait de lui ce joueur compétiteur avec Andy Ram, qui deviendra son partenaire de double jeu classé à la 64ème place.

Beaucoup d’israéliens attendent de lui des résultats depuis plusieurs victoires dans le passé :

-Le titre en double masculin à l’Open d’Australie en 2008 avec Andy Ram.

-Le titre de 5ème au classement mondial en Juillet 2008.

Il a débuté le tournoi de Roland Garros 2017 pour le tournoi en double messieurs avec le Brésilien André Sa, 40 ans également, mais classé 57ème.

Ce seul concurrent sénatorial d’Israël, Jonathan Erlich, a remporté le deuxième tour de la compétition en double, après que lui et le brésilien Andre Sa ont battu le slovaque Martin Klizan et le portugais Joao Sousa 6-3, 7-5. Ils suivront ensuite le mexicain Santiago Gonzalez et l’Américain Donald Young, qui aura lieu ce jeudi.

L’autre représentant d’Israël sera dans l’événement junior, où Yshai Olilel, qui a remporté le tournoi de double lors de l’événement l’année dernière, et devrait disputer lors de cette deuxième semaine.

