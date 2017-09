Le Roi de Bahreïn condamne le boycott des pays arabes contre Israël

Réchauffement des relation entre Israël et l’un des états du Golfe : le roi de Bahreïn, Hamad Bin Izza al-Khalifa, dénonce le boycott d’Israël par les arabes et a dit que les citoyens d’autres pays sont autorisés à le visiter.

Le roi, dont le pays n’a pas de relations diplomatiques avec Israël, a déclaré au rabbin Abraham Cooper, président du Centre Simon Wiesenthal à Los Angeles, lors d’un événement interconfessionnel qu’il condamne la haine et la violence.

Rabbi Cooper, et Rabbi Marvin Haier, ont visité la capitale de Bahrein, Manama plus tôt cette année. Selon Cooper, la visite a été une révélation. « Mon expérience au temple hindou, et à la mosquée fut impressionnante. Mais aussi la petite synagogue, la seul dans le golfe Persique, qui se trouve toujours dans la vieille ville de Manama. Haier et Cooper ont aussi visité le musée pour la tolérance religieuse dans la capitale.

Bahreïn compte moins de 1,5 million de personnes. 70% d’entre eux sont musulmans, 14,5% de chrétiens et 2,5% d’hindous. Le nombre de Juifs dans le pays est apparemment entre 36 et 40 personnes. Ezra Nunu, une femme juive, a servi jusqu’à il y a quelques années comme diplomate aux États-Unis et était la première femme arabe à représenter un pays arabe dans une mission diplomatique.

La plupart des Juifs ont quitté Bahreïn à la suite des émeutes en 1947 et 1967, mais on estime que les émeutes anti-juives ont été initiées par des éléments extérieurs pro-palestiniens et que les citoyens ont fait plus que tout pour protéger leurs voisins juifs.

Avec la montée du roi Hamad en 2002, on a soutenu que l’état de tolérance religieuse et les relations entre les différents groupes religieux sont presque utopiques. Le roi, qui a une collection impressionnante de documents de Frank Sinatra, a assimilé la tolérance religieuse à la fois au droit du pays et à l’exemple personnel. Par exemple, depuis 2015, il a célébré Chanukah avec des Juifs et des Musulmans.

Les remarques du roi viennent un peu plus d’une semaine après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ait déclaré que le lien avec les États arabes était plus grand que n’importe quel autre temps dans l’histoire d’Israël. Netanyahou a noté que le pays entretient des liens secrets avec de nombreux pays musulmans.

Pour vos prochaines fêtes | La meilleure Boutargue du Soleil : ICI

Il y a deux mois, il a été rapporté que Israël a fait appel à l’Arabie saoudite pour permettre des vols entre Tel Aviv et La Mecque – la ville la plus sainte de l’islam – pour permettre aux musulmans en Israël d’observer le Hajj.

‘La réalité a changé’, a déclaré Kara , ministre arabe en Israel, lors d’une interview avec l’agence de presse Bloomberg. ‘C’est un bon moment pour faire la demande, et je travaille très fort pour cela’. Il a dit qu’il a parlé avec les responsables de Riyad et Amman sur la Hajj et ‘ prêt à le faire, mais c’est une question sensible et toujours l’objet de négociations’.

Pour Roch Hachana et les fêtes de Tichri, n'oubliez pas de commander sur Israel Chrono, le site discount de la communauté !