Roger et Mireille Pinto s’expriment après l’attaque antisémite chez eux à Seine-Saint-Denis

Cette famille juive gardera à jamais le souvenir de cette attaque qui ressemble fortement à celle de Ilan Halimi, séquestré, battu pendant trois semaines, car « il avait de l’argent et car il était juif ».

Apres cette nuit de jeudi 7 à vendredi 8 septembre , le couple Pinto se confie aux médias et raconte l’enfer qu’ils ont passé à leur domicile de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis).

Roger Pinto, 78 ans, président de l’association « Siona » est connu et il était avec sa femme, Mireille, et son fils lors de cette attaque.

Les auteurs avaient planifié l’attaque en coupant le courant de leur pavillon puis ont séquestré le fils et au petit matin, et s’en sont pris au couple.

Mireille Pinto s’est exprimée au micro de RTL :

» Ce fut un événement très traumatisant et j’ai été dans un premier temps, attrapée puis bâillonnée et comme je me débattais, il m’a jetée par terre. Le deuxième m’a donné des coups de pied, donc j’ai encore des traces…Pour nous, c’était vraiment une éternité. Et cette menace, sans arrêt : ‘Vous êtes juive, vous avez de l’argent.’

Roger Pinto est aussi sous le choc :

« On m’a donné un coup sur la tête. Je suis tombé et ils sont restés pendant 5-10 minutes à me taper dessus. J’ai perdu connaissance….Vous êtes juifs, nous savons que les juifs ont beaucoup d’argent et vous allez nous donner ce que vous avez. Si vous ne nous donnez pas ce qu’on vous demande, on vous tue nous ont t’ils dit.' »

Les termes « antisémites ou juifs » ne sont pas encore prononcés actuellement par l’actuel gouvernement qui prefere des phrases comme « séquestration, vol et extorsion en réunion avec violences et en raison de la religion des victimes ».

Idem pour le ministre Collomb : « Selon les premiers éléments, la motivation de cet acte lâche semble directement liée à la religion des victimes….Tout sera mis en œuvre pour identifier et interpeller les auteurs de cette odieuse agression…profond soutien à la famille et aux responsables des institutions juives de France… »

Pour les associations, la condamnation est plus clair :

« Les stéréotypes antisémites qui auraient guidé les auteurs ajoutent à la gravité de l’agression déjà odieuse par elle-même », a affirmé dans un communiqué la Ligue des droits de l’homme, condamnant « avec la plus grande fermeté » cette « agression violente ».

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) : « Cete agression très violente et antisémite ». Pour son président, Francis Kalifat, « cet acte odieux est bien la preuve, si besoin en est, que les juifs de France sont particulièrement menacés dans la rue et depuis quelque temps au sein même de leur domicile ce qui est encore plus inquiétant ».

« Onze ans après le meurtre antisémite d’Ilan Halimi, le fantasme du juif riche continue à faire ses victimes », a pour sa part déploré SOS Racisme. Pour la Licra, cette affaire « rappelle évidemment celle de Créteil », qui avait vu un couple séquestré et la femme violée en 2014 lors d’une agression pour laquelle cinq hommes viennent d’être renvoyés aux assises pour « antisémitisme ».

