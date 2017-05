Rivlin au président Allemand Steinmeier :  » Nous ne sommes pas les occupants « 

Le Président Reuven Rivlin d’Israël a remercié son homologue allemand, le président Frank-Walter Steinmeier dimanche pour son opposition à la récente résolution de l’UNESCO contre la souveraineté israélienne à Jérusalem, mais a clairement indiqué que l’Etat juif n’est pas « occupant » dans son propre pays.

« Nous apprécions le leadership de l’Allemagne dans la période récente dans la défense de la démocratie et des valeurs démocratiques, à travers le monde et particulièrement en Europe », a déclaré Rivlin au cours de leur réunion de travail à la résidence présidentielle à Jérusalem.

« Nous savons tous que la démocratie est une condition pour la liberté, alors que la liberté ne sera jamais une chose simple. Israël est une démocratie dynamique, avec des différences, diverses, et les voix critiques.

« Parfois, ces voix sont difficiles à digérer, et scandaleuses, et … nous rejetons la dernière décision de l’UNESCO qui définit Israël comme une puissance occupante à Jérusalem, notre capitale », a déclaré Rivlin.

« Un peuple ne peut pas être un occupant sur sa propre terre », a dit le président israélien: « Nous ne sommes pas des occupants dans notre propre capital. Nous nous félicitons de l’opposition de l’Allemagne au texte déformé et tordu de cette décision. »

Rivlin a également parlé de la guerre civile qui fait rage encore à travers la frontière nord d’Israël en Syrie, et sur l’aide d’Israël fournit aux blessés qui arrivent à l’hôpital pour aider les civils syriens dans les hauteurs du Golan.

« En tant que nation qui a souffert de la persécution et en tant que réfugiés, plus que toute autre nation dans l’histoire, nous ne pouvons pas rester face à des atrocités qui ont lieu juste à la frontière.

« Ici, en Israël, le petit hôpital de la ville de Nahariya a été transformé en un leader mondial dans le traitement des victimes de la guerre, la plupart d’entre eux de la Syrie, défini comme un Etat ennemi. Nous ne craignons pas de donner de l’aide à personne.

« Voilà comment nous avons agi dans le passé, et nous continuerons. En même temps, nous exigeons de la communauté internationale de tout faire pour mettre fin à la crise humanitaire en cours en Syrie, avec le retrait des forces hostiles pour la stabilité et la paix dans la région. »

Le Président Steinmeier a remercié son homologue israélien pour son accueil chaleureux et surtout pour leur rencontre inhabituelle au marché Machane Yehuda à Jérusalem, où il a vu les jeunes touristes allemands profiter de leur temps avec les jeunes Israéliens, « Des scènes similaires à ce qui se passe à Berlin, » at-il dit, appelant « une expérience formidable. »

Frank-Walter Steinmeier a déclaré que sa première visite en Israël en tant que président a été un témoignage de l’engagement de l’Allemagne à Israël.

« Le renouvellement de notre relation est un miracle, un miracle qui a eu lieu entre les Allemands qui ont pris sur eux la culpabilité inimaginable, et entre le peuple d’Israël, et l’Etat d’Israël qui a tendit une main pour eux. Nos relations sont des relations de confiance, dans laquelle nous nous sommes engagés dans le passé, et travaillons pour construire un avenir commun. »

Dans une référence à la récente friction entre son ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre Benjamin Netanyahu, M. Steinmeier a dit: « Dans les dernières semaines, nous avons connu des vents turbulents, mais la base sur laquelle nos relations sont fondées est solide et peut résister à tous les défis. Notre relation est trop importante et profonde pour dépendre de telle ou telle discussion. Et même quand il y a des désaccords entre nous, dans le passé, ils ne mettent pas en danger ces fondations.

« Ma visite ici vise à renforcer davantage les relations entre nous et renforcer encore plus leurs racines. Comme des amis, et à mon avis, nous n’avons pas besoin de nouvelles règles de comportement, et nous ne devons pas craindre ce que les autres peuvent dire. »

Cependant, le président allemand a également réitéré son opinion selon laquelle, « A mon avis, le seul moyen de parvenir à une solution (au conflit entre Israël et l’Autorité palestinienne) est deux Etats pour deux peuples, je ne vois pas d’autre option et nous savons que le statu quo ne permet pas de progrès réel « .