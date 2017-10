Rivlin a décidé de ne pas accorder l’amnistie au chanteur israélien Kobi Peretz

Le chanteur israélien Koby Peretz est censé servir un an et demi en prison pour avoir caché ses revenus. Rivlin a précisé qu’il n’y a pas de changement dans les circonstances qui justifient un acte d’amnistie extraordinaire’.

Reuven Rivlin a décidé mardi d’adopter la recommandation de la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, et n’acceptera pas le pardon à Kobi Peretz. Le chanteur devrait commencer à purger sa peine d’un an et demi à compter du 15 octobre.

Peretz a été condamné à la Cour des magistrats pour des infractions fiscales sévères pour la somme de 5 millions de NIS et sa peine a été condamnée à deux ans de prison. Le tribunal de district a réduit sa peine à un an et demi, mais Peretz a choisi de demander le pardon au président.

Kobi Peretz a déclaré que l’institution qui a pardonné ‘n’est pas une cour d’appel et ne constitue pas un autre lien dans le système judiciaire’. Ils ont ajouté que la grâce était destinée à des cas isolés et exceptionnels, dans lesquels des circonstances sont exceptionnelles.

La semaine dernière, la ministre de la Justice a expliqué son opposition à accorder la grâce à Peretz, principalement parce qu’il n’a jamais admis ses actes et n’a pas exprimé de remords. La ministre Shaked, qui a signé la recommandation, a déclaré lors de réunions à huis clos qu’elle signerait contre toute décision si le président Rivlin accepterait.

Les associés du chanteur ont raconté les «actes de charité» par Koby Peretz , mais cette raison n’a pas satisfaisait Rivlin. Après un appel qui a été condamné à la fin du mois de juin, la somme de 175 000 NIS a été aussi maintenue.