Rihanna et ses deux amis se sont echappés du Zoo de Ramat Gan, le gardien a été congédié ! (vidéo)

Non ce n’est pas celle que vous pensez, Rihanna est l’un des trois rhinocéros qui a réussi à sortir de son enclos, car le gardien s’était endormi. « BOA », « Rihanna » et un autre rhinocéros blanc sont sortis par la porte de sortie latérale du safari de Ramat-Gan, ils ont réussi à marcher quelques mètres en dehors du safari, car l’un des gardes s’était endormi pendant une courte période et en conséquence, ils ont réussi à atteindre un parking à proximité.

La mairie de Ramat Gan a contacté l’administration du Safari, et la police a bloqué la route. Le directeur Safari Bar Yehuda a dit que le gardien a été congédié.

Les résidents de Ramat Gan Safari qui passaient par là, ont été étonnés de voir les trois rhinocéros errer sur le parking. Très vite, les trois colosses qui avaient retrouvé quelques instants de liberté sont retournés dans leur enclos. Rihanna a fait encore des siennes…