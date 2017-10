Regardez le peuple d’Israël en ce moment lors de la bénédiction des Cohanim au Kottel

Des milliers de Juifs sont arrivés dans les rues de la vieille ville de Jérusalem ce matin pour se rendre au Kottel, où se trouvaient les bénédictions sacerdotales traditionnelles.

Les policiers et les gardes-frontières ont assuré les pèlerins. L’augmentation du déploiement de la police à Jérusalem se poursuit tout au long de cette journée.

Après la bénédiction des Kohanim, les rabbins en chef Rabbi Yitzchak Yossef et le rabbin David Lau, le rabbin du Kottel, Rabbi Shmuel Rabinowitz, ont serré la main aux dizaines de milliers de Juifs et leur ont souhaité une bonne fête et une bonne année.

Le ministre de l’Agriculture, Uri Ariel (Jewish Home), a déclaré à Channel 7: « Le peuple d’Israël, est à son meilleur, où des dizaines de milliers de personnes se dirigent vers le mur et regardent le site du Temple et attendons avec impatience notre retour à Zion « .

Ariel a exprimé son espoir: «Avec l’aide du Premier ministre, tous les Juifs pourront se lever et être un peuple unis au lieu de notre Temple».

Vingt-deux enfants qui ont perdu leurs parents se sont rendus à la bénédiction des prêtres et les policiers leur ont donné à manger et à boire, jusqu’à ce que les familles arrivent.

Photo: Canal 7