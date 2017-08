Reykjavik, la première capitale européenne à adopter le boycott des produits israéliens fait appel à la technologie des drones israéliens !

Une société de technologie israélienne a lancé en Islande la première voie de livraison de nourriture commerciale mondiale basée entièrement sur des véhicules aériens sans pilote.

Flytrex s’est associé au pays nordique avec le service de marchandises à la demande de AHA, pour fournir le service dans la capitale de Reykjavík, a annoncé mardi l’entreprise islandaise. AHA est le plus grand marché en ligne d’Islande, selon CNBC.

En 2015, le Conseil de la ville de Reykjavík a adopté une motion approuvant un boycott général contre Israël. Au milieu d’un tollé sur la motion, le message a été changé pour indiquer que le boycott s’appliquerait uniquement aux produits provenant des « colonies » israéliennes. C’était la première capitale européenne à adopter une résolution soutenant un boycott d’Israël ou de ses localités.

‘Nous estimons que la coopération avec Flytrex va nous mettre à l’avant-garde de la concurrence en termes de ce que nous pouvons offrir à la fois à nos détaillants et à nos clients’, a déclaré Marun Kristófersson, PDG d’AHA, dans un communiqué.

Sa ville côtière est divisée par une grande baie et plusieurs rivières plus petites rendent le transport de marchandises beaucoup plus long et difficile. Plusieurs restaurants et supermarchés s’abonnent aux services de AHA, le personnel du projet commun d’AHA et Flytrex charge des commandes allant jusqu’à quelques kilos dans des boîtes de transport montées dans des drones produites par la firme chinoise DJI. Les drones utilisés par AHA sont des modèles Matrice 600 modifiés avec six hélices.

AHA et Flytrex commenceront avec une vingtaine de ces livraisons par jour, a déclaré le CEO de Flytrex, Yariv Bash, selon le Verge.

Le lancement marque un exploit pour les entreprises et les défenseurs de la technologie de livraison sans pilote, a rapporté CNBC. Jusqu’à présent, AHA a signalé une réduction de 60 pour cent des coûts de livraison du drone par rapport aux alternatives terrestres et maritimes. Il prétend également avoir réduit le temps de transport jusqu’à 20 minutes pendant les heures de pointe.