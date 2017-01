Revue de l’année 2016 : Les 10 événements les plus saillants de l’année en Israël !

Voici les 10 événements les plus saillants qui ont défini cette dernière année :

L’ONU, et ses résolutions contre Israel :

L’administration Obama a choisi de s’abstenir ce 23 décembre lors du vote sur une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant la construction de implantations israéliennes au-delà des lignes de 1967, plutôt que d’exercer son droit de veto pour bloquer la résolution.

En permettant le passage de la mesure, qui demande à Israël de « cesser immédiatement et complètement toutes les activités de peuplement dans le territoire palestinien « occupé », y compris Jérusalem-Est », Obama a rompu avec la politique américaine de longue date de la défense d’Israël contre les résolutions unilatérales critiquant l’Etat juif face au monde.

L’abstention de l’ONU de l’Amérique est venue dans les derniers jours d’une relation tendue et parfois hostile de huit ans entre Obama et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Ce ne fut pas la seule résolution de l’ONU discordante contre Israël cette année. En Octobre, l’UNESCO, organisme culturel de l’ONU, a adopté deux résolutions en ignorant les liens juifs et chrétiens à Jérusalem. Les mesures visées le Mont du Temple de Jérusalem exclusivement par ses noms musulmans, Al-Aqsa / Al-Haram Al-Sharif.

La montée de Donald Trump au pouvoir :

Le règlement anti-résolution de l’ONU a fourni une occasion pour le président élu Donald Trump de prouver ses lettres de créance pro-Israélienne. L’Egypte a d’abord retiré la résolution sous la pression de Trump avant que la résolution ait été présentée à nouveau par la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Venezuela et le Sénégal.

En Novembre, l’élection de la victoire de Trump sur Hillary Clinton a inauguré le compte à rebours vers une nouvelle ère dans les relations israélo-américaines. Netanyahu et Trump se mettront d’accord sur au moins un problème majeur : l’opposition à l’accord nucléaire avec l’Iran.

Alors que Trump a connu des relations chaleureuses avec de nombreux militants pro-israéliens, de nombreux Juifs américains se sont déclarés préoccupés par ce qu’ils ont décrit comme des nuances antisémites qui ont entouré sa campagne, et des critiques similaires ont accompagné sa nomination de son homme de stratège en chef, Steve Bannon.

La Ligue Anti-Diffamation (ADL) a accusé Bannon de « présider le premier site web de la ‘alt-right’ -un groupe de nationalistes blancs et anti-sémites et racistes décomplexés, « se référant au site Breitbart News. Mais plus tard, l’ADL a assoupli sa position, reconnaissant, « Nous ne sommes pas au courant des déclarations antisémites faites par Bannon ».

Les nouveaux alliés non traditionnels d’Israël :

Malgré les tensions avec Obama, Israël a forgé de nouveaux liens et a approfondi ses relations bilatérales ailleurs.

« Avec le président Obama et l’aile gauche du Parti démocrate tournant contre Israël, le Premier ministre Netanyahu a fait un grand effort pour établir de meilleures relations avec la Russie, l’Inde, les pays africains et d’autres », a déclaré le Dr Ariel Cohen, directeur du Centre pour l’énergie, des ressources naturelles et de Géopolitique.

En Décembre, Netanyahu a visité l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan, deux pays à majorité musulmane en Asie centrale. Il a également visité plusieurs pays d’Afrique de l’Est au cours de l’été et envisage de revenir à ce continent pour les visites aux pays d’Afrique de l’Ouest.

« Ce que Netanyahu est en train de faire en ce moment est très important, mais il aurait dû être fait il y a longtemps. Il est en retard, « a dit Zvi Mazel, l’ancien ambassadeur d’Israël en Egypte en ce qui concerne le voyage en Afrique de Netanyahu.

Rapprochement avec la Turquie :

En Juin, Israël et la Turquie ont convenu de normaliser les relations diplomatiques après une fracture de six ans dans leur relation.

Les anciens alliés continuent de prendre des mesures en vue d’une restauration complète des liens, y compris depuis Décembre avec l’échange d’ambassadeurs, mais leur relation d’amélioration peut être plus d’une reconnaissance de la réalité régionale que l’expression d’admiration mutuelle. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a déjà dit que les actions de l’armée israélienne constituait « la barbarie qui surpasse Hitler, lors d’une interview à la télévision israélienne en Novembre, en disant : « Je n’approuve pas ce qu’a fait Hitler, et je n’approuve pas ce qu’Israël a fait ».

La France impose son plan de paix entre Israël et Palestinien, sans leur présence :

Un plan de paix voué à l’échec car il ne respecte pas les principaux intéressés et qui pourtant a été relancé pour cette nouvelle année 2017 ! Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a rappelé mercredi qu’il était prêt à reprendre des négociations de paix si le gouvernement israélien cessait « la colonisation des Territoires occupés », selon un communiqué de la présidence.

La conférence internationale sur le Proche-Orient se tiendra le 15 janvier à Paris avec quelque 70 pays, mais sans les Israéliens ni les Palestiniens, pour réitérer le soutien de la communauté internationale à une solution au conflit israélo-palestinien sur la base de deux Etats… Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a d’ailleurs salué le discours « courageux » de John Kerry. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lui dénoncé un « discours biaisé » contre Israël.

L’action militaire et politique d’Israël à la frontière nord :

Les forces israéliennes ont tué quatre combattants du Yarmouk affilié à Daesh en Novembre après que les terroristes aient tiré sur des soldats israéliens dans la région frontalière du Golan. L’échange a attiré beaucoup d’attention parce que cette événement est la première confrontation directe entre Tsahal et Daesh en Israël, depuis que la Syrie est en guerre depuis près de six ans.

Plus tôt dans l’année, Israël a affirmé sa souveraineté sur les hauteurs du Golan, une région de l’Etat juif contrôlée pendant 50 ans, mais qui est toujours considérée comme territoire contesté par la communauté internationale. En réponse à certains projets de discussion à l’ONU parrainés par la Syrie et les négociations de paix, un appel à Israël pour retourner le Golan à la Syrie, a imposé le cabinet ministériel du gouvernement israélien à choisir de tenir sa réunion hebdomadaire dans le Golan pour affirmer la souveraineté d’Israël dans la région.

Pendant tout ce temps, Israël a gardé un œil vigilant sur l’activité du groupe terroriste libanais le Hezbollah, financé par l’Iran, qui a augmenté sa présence militaire près de la frontière syrienne avec Israël afin de soutenir le régime du président syrien Bachar al-Assad dans la guerre civile. Les Forces de défense israéliennes estime que près de 120 000 roquettes du Hezbollah visent Israël, mais le groupe terroriste est toujours censément préoccupé par le conflit en Syrie.

L’armement sophistiqué de Tsahal :

Les États-Unis et Israël se sont mis d’accord sur un nouveau contrat militaire d’une somme de, 38 milliards de $ pour une durée de 10 ans pour l’Etat juif en Septembre.

Pourtant, le programme d’aide ne s’est pas décidé sans controverse à la fois avant et après son approbation. En Juillet, l’administration Obama a déclaré qu’elle s’oppose au Congrès « de plus de 455 millions de $ dans la défense antimissile et des programmes de développement coopératif ». Le Comité des finances du Sénat avait recommandé un crédit de plus de 600 millions de $ pour la défense antimissile israélien dans l’année 2017 avec 455 M de $ en plus de la demande de l’administration Obama.

Cet éventuel accord de septembre a déclaré que si le Congrès augmente l’aide de la défense au dessus de ce qu’il garantit dans le paquet, Israël doit restituer les fonds supplémentaires. Lors d’un événement de New York en Novembre, plusieurs membres du Congrès ont appelé cette stipulation inconstitutionnelle parce qu’elle nuirait à la capacité du Congrès à remplir son mandat en tant que la branche co-égale du gouvernement fédéral. Eliot Engel (DN.Y.) a promis de « combattre à chaque étape du chemin » pour révoquer la limite de l’aide.

Évaluation des retombées de l’affaire avec l’Iran :

Un an plus tard, les retombées de l’accord nucléaire signé en Juillet 2015 entre l’Iran et le P5 + 1 , y compris les États-Unis, avec l’administration Obama, la négociation de l’accord-a rencontré des réactions mitigées.

SUISSE-IRAN-US-NUCLÉAIRE

« En termes de respect de l’accord lui-même, je pense qu’il va très bien », a dit Dalia Dassa Kaye, directeur du Centre for Public Policy Moyen-Orient à la Rand Corporation, en Juillet 2016. « Fondamentalement, le contrat avec l’Iran a fait reculer des éléments clés du programme nucléaire en échange de sanctions, deux aspects essentiels de l’accord ont été remplis ».

Ilan Berman-vice-président du Conseil de la politique étrangère américaine think tank-a déclaré que si l’accord « tient pour l’instant, le comportement iranien n’a pas fondamentalement changé », faisant allusion à l’accumulation militaire continue de l’Iran, le soutien aux organisations terroristes et l’hostilité envers Israël et les Etats-Unis.

En Août, la télévision publique iranienne a diffusé des images en direct de missiles S-300 de fabrication russe, des missiles sol-air étant transportés par camions à la centrale nucléaire de Fordo au sud de Téhéran. Le décision de l’Iran de renforcer encore l’un de ses sites nucléaires les plus secrets a soulevé des doutes quant à l’engagement du pays à l’accord nucléaire.

Aussi en Août, il a été révélé que l’administration Obama avait envoyé un avion avec 400 millions de $ en espèces à l’Iran en Janvier, le jour même que l’Iran a libéré quatre otages américains. L’argent était juste une tranche de 1,7 milliard de $ de règlement contesté depuis la révolution de 1979.

La vague de terreur palestinienne s’apaise, mais certaines attaques persistent

La vague de terrorisme palestinien qui a débuté en Septembre 2015 communément connu sous le nom « Intifada du couteau » parce que beaucoup de ces attaques ont été des victimes poignardées-a commencé à décliner en Mars et Avril 2016. Mais le silence relatif a été brisé ce 18 Avril quand une bombe a explosé sur le bus Egged 12 à Jérusalem et blessé 21 personnes.

En Juin, quatre Israéliens ont été tués et sept autres ont été blessés dans une fusillade terroriste palestinienne sur le marché populaire Sarona à Tel Aviv.

La vague d’incendies :

En Novembre, une vague massive de feux de forêt en Israël a provoqué environ 520 millions de $ en dommages. Pendant huit jours, les pompiers ont combattu 90 incendies en 1.773 endroits, avec les plus grands incendies survenus à Haïfa. Huit-cents appartements de cette ville sont devenus inhabitables, laissant 1700 personnes sans-abri. Plus de 32.000 acres de terre à travers Israël ont été détruits.

Le ministre de la Sécurité publique israélien Gilad Erdan a dit qu’entre 40 et 50 pour cent des incendies sont le résultat d’un incendie criminel, marquant l’émergence d’une nouvelle forme de terrorisme palestinien.

L’Egypte, la Jordanie, l’Azerbaïdjan et la Turquie ont participé au combat contre le feu en Israël. L’Autorité palestinienne a également envoyé des camions de pompiers en Israël, ce qui représente un rare moment de solidarité israélo-palestinien.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander