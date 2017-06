Révolution en Arabie Saoudite: le roi rejette l’héritier et désigne son fils

Le roi d’Arabie Saoudite, Salman bin Abdulaziz, a ordonné le renvoi de son premier héritier du trône, son neveu Mohammed bin Nayef, et a nommé Mohammed Ibn Salman, fils du monarque.

Bin Nayef a également été démis de ses fonctions en tant que ministre de l’Intérieur, un poste auquel a été désigné bin Emir Saoud Nayef bin Abdelaziz, jusqu’à présent gouverneur de la région orientale du pays avec son frère aîné Mohammed.

Le trentenaire Ibn Salman, dont beaucoup considéré comme le véritable responsable de la politique du royaume depuis son accession au trône de son père en Janvier 2015 a également été nommé vice-président du Conseil des ministres.

Selon la chaîne saoudienne Al Ejbariya, la nomination de Mohammed bin Salman a été réalisé avec le soutien de 31 des 34 membres du Conseil d’allégeance, un organisme créé en 2006 par l’ancien roi Abdallah Bin Abdulaziz Al Saoud pour régler les questions de succession .

La nomination officielle de Bin Salman comme le nouvel héritier du trône a eu lieu pendant la prière « Tarauih » sur la place Al Safa dans la ville de La Mecque.

En outre, le roi a ordonné de modifier le deuxième paragraphe du Conseil du régime Allegiance, dans lequel il est déterminé que le gouvernement doit être exercé par les fils du fondateur du royaume, Abdelaziz bin Abdelrahman al Faisal al Saoud.

Il a également introduit un autre changement par lequel le roi et son premier héritier doit être du même descendant de la lignée du roi fondateur, qui soutiendrait l’élection de son fils Salman comme le nouvel héritier du trône.

Bin Nayef, né à Jeddah en 1959, est le fils du bin Nayef Abdelaziz , frère du roi actuel. Il a étudié les sciences politiques aux Etats-Unis et il était spécialisé dans les questions militaires et de contre-terrorisme.

De nombreux analystes pensent que le jeune héritier a manifesté de l’agressivité dans la monarchie saoudienne depuis 2015, une période qui a entraîné la guerre au Yémen et il a essayé d’établir un large trône d’alliance militaire islamique anti-terroriste.

Cette nomination se décidé au milieu de la crise politique dans les pays du Golf divisant l’Arabie saoudite, Bahreïn et les Emirats Arabes Unis, d’une part, et le Qatar de l’autre.

Cinq de ces trois pays, ainsi que l’Egypte ont décidé de couper les liens diplomatiques avec le Qatar par le ciel , la terre et et l’espace maritime après avoir accusé Doha de « promouvoir, et soutenir les extrémistes et financer les groupes islamiques ».