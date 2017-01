Revanche : Le crane du nazi, Mengele, « l’ange de la mort » est devenu un outils de travail pour les étudiants en médecine légale

Ce 7 décembre 2016, le médecin légiste Daniel Munoz a montré le crâne du criminel de guerre nazi Josef Mengele, à l’école de médecine de l’ Université de Sao Paulo, Brésil.

Dans une tournure ironique mais aussi de revanche pour toutes les victimes de ce tortionnaire, de nombreux survivants de la Shoah peuvent voir comme une forme de justice, ce que son corps est devenu : En effet, les étudiants de médecine légale au Brésil peuvent apprendre leur métier avec les restes de Josef Mengele, l’ange notoire nazie de la mort du camp de concentration d’ Auschwitz qui a mené des expériences horribles sur des milliers des Juifs sans les anesthésier.

Ce médecin allemand a mené des expériences horribles sur des milliers de Juifs à Auschwitz, et depuis plus de 30 ans, les os de Josef Mengele, n’ont jamais été réclamés et retrouvés dans un sac en plastique bleu à l’Institut médico-légal de Sao Paulo.

Dr. Daniel Romero Munoz, qui a dirigé l’équipe qui a identifié les restes de Mengele en 1985, a vu une occasion de les mettre à profit. Il y a plusieurs mois, le chef du Département de médecine légale à l’Université de l’École de médecine de Sao Paulo a obtenu la permission de les utiliser dans ses cours de médecine légale. Aujourd’hui, ses élèves apprennent maintenant leur études avec les os de Mengele tout en les reliant à l’histoire de la vie de l’homme appelé « l’ange de la mort. »

« Les os seront utiles pour enseigner la façon d’examiner les restes d’un individu et ensuite faire correspondre ces informations avec des données dans les documents relatifs à la personne, » a déclaré Munoz aux étudiants.

Mengele est mort il y a près de quatre décennies quand il s’est noyé au large de la côte de l’Etat de Sao Paulo. Il avait été en fuite depuis des années, se cachant tout en étant poursuivi pour réaliser des expériences sur les détenus et l’ envoi de milliers d’entre eux dans les chambres à gaz au cours de la Seconde Guerre mondiale .

« Par exemple, en examinant les restes de Mengele, nous avons vu une fracture du bassin gauche, » at-il dit, ajoutant que « l’information trouvée dans son dossier de l’armée a dit qu’il a fracturé son bassin dans un accident de moto à Auschwitz,« le camp d’extermination nazi notoire en Pologne.

Le crâne de Mengele a un petit trou dans la joue gauche, qui est le résultat à long terme d’une sinusite .

Munoz a dit qu’un couple allemand qui nourrissait Mengele au Brésil a dit à la police qu’il a souvent souffert d’abcès dentaires qu’il traitait lui-même avec une lame de rasoir.

« Je ne sais pas ce que je ressens » sur les os de Mengele , a déclaré Cyrla Gewertz, une survivante de la Shoah de 92 ans «J’ai déjà trop de souvenirs douloureux de lui et ce qu’il a fait sur moi et d’autres à Auschwitz. Ce sont des souvenirs que je ne peux pas effacer de mon esprit. »

Après la guerre, Gewertz, a dit qu’elle a également été interné dans d’autres camps de concentration comme Ravensbruck et Malchow, elle est allé en Suède, où elle a vécu pendant sept ans et où elle a rencontré et épousé son mari avec qui elle est venue au Brésil en 1952.

Originaire de Pologne, Gewertz a un tatouage sur son bras gauche identifiant comme une prisonnière d’Auschwitz: A24840. Elle a dit qu’elle se trouva face à face avec Mengele à plusieurs reprises.

« (Mengele) m’a dit de me déshabiller et entrer à l’intérieur d’une grande cuve avec de l’eau très chaude», a déclaré Gewertz lors d’une interview dans son appartement Sao Paulo. «Je lui ai dis que l’eau était trop chaud et il a dit que si je ne faisais pas ce qu’il a ordonné, il me tuerait. Après quoi je devais entrer dans une cuve avec de l’eau glacée. »

Gewertz a dit qu’elle a vu une fois Mengele tuer un bébé nouveau-né fille en la jetant sur le toit de la caserne du camp.

« Il était un homme pervers » dit-elle « Il était un bourreau. »

Après la guerre, les principaux membres de Adolf Hitler du Troisième Reich ont été jugés pour crimes de guerre, Mengele a fui en Argentine et a vécu à Buenos Aires pour une décennie.

Il a déménagé au Paraguay après que des agents du Mossad israélien ont capturé le nazi Adolf Eichmann, qui a également été vivant à Buenos Aires. En 1960, il est arrivé à Sao Paulo, où il a reçu l’ abri d’allemand comme Lisolette Bossert et une famille d’immigrés hongrois.

Mengele, est mort à 67 ans en nageant dans une plage dans la ville côtière de Bertioga en 1979. Les Bosserts l’enterrèrent dans Embu à la périphérie de Sao Paulo sous le faux nom de Wolfgang Gerhard. Des années plus tard, les autorités allemandes ont intercepté une lettre envoyée par le couple à la famille de Mengele avec des nouvelles de sa mort. Ils ont alerté les autorités brésiliennes.

En 1985, son corps a été exhumé. Les équipes de l’Allemagne, Israël, les États-Unis et le Brésil ont confirmé qu’il était Mengele, en utilisant des méthodes, y compris l’examen approfondi des comptes personnels de personnes qui l’ont connu au Brésil et en analysant le crâne récupéré pour voir si il correspond aux vieilles photos de Mengele.

Le Professeur Maria Luiza Tucci Carneiro, une historienne qui coordonne l’Université du Laboratoire de Sao Paulo pour l’étude de l’ethnicité, le racisme et la discrimination, a dit qu’elle espère que l’apprentissage en classe ira au-delà de la science à l’histoire et l’éthique.

Les élèves doivent aussi apprendre « comment les médecins, les psychiatres et d’autres scientifiques de renom étaient au service du Reich, prêtant leurs connaissances pour exclure les groupes ethniques classés comme appartenant à des races inférieures», a déclaré Carneiro. « Une exclusion qui a culminé dans le génocide. »

Six millions de Juifs n’ont pas de sépulture, car beaucoup ont été gazés et incinérés, « l’ange de la mort », est aussi celui qui restera sans sépulture et dont son corps restera un déchet d’os entre les mains des étudiants du Brésil.

