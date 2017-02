Reuters: Trump refuse la demande de Poutine de renouveler l’accord sur la limitation des armes nucléaires

Au cours d’une conversation téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine, et le président américain Donald Trump, ce dernier a rejeté la possibilité d’étendre et d’élargir un accord START, conclu en 2010 sur la limitation des armes nucléaires stratégiques et offensives, selon Reuters se référant à trois sources dans l’administration au courant de la teneur de la conversation.

Après le premier appel téléphonique de Poutine, la Maison Blanche a publié un communiqué de presse très concis et insipide sur le contenu de la conversation. Ni l’un ni l’autre ne mentionne que la conversation a évoqué la limitation des armements nucléaires.

Selon les sources de Reuters, Poutine a soulevé la question et a suggéré la possibilité du développement du nouveau traité START, signé en 2010 avec l’administration Obama, dans le cadre des relations avec la Russie.

Selon certaines sources, Trump s’est adressé à ses conseillers pour obtenir des informations à propos de l’accord, et a déclaré que le nouveau traité START était « l’un des plus mauvais contrats signés par Obama », et qu’il était avantageux pour la Russie, mais pas pour les Etats-Unis.

Le nouveau Traité START réduit de moitié le nombre de lanceurs et limite le nombre total d’ogives nucléaires, pour chacune des parties, à 1.550. Il a été ratifié par le Congrès et il est entré en vigueur le 5 Février 2011.