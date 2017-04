Résumé des informations pour ce premier jour de Pessah

Nous espérons que vous avez passé un excellent Seder de Pessah ; voici un résumé de l’actualité pour ce premier jour de Pessah qui se termine.

Ivanka Trump et son mari souhaitent de bonnes fêtes de Pessah à la communauté juive.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a souhaité de bonnes fêtes à la communauté sur Twitter: « Bonne fête de Pessah à tous ceux qui passent les fêtes aux Etats-Unis, en Israël et dans le monde. »

Est-ce le plus grand Seder du monde ? 2 000 Israéliens célèbrent Pessah avec les chabad en Thaïlande.

Une fillette de neuf ans et deux hommes de 20 ans ont été blessés légèrement après un incendie à côté du Cinema City en Galilée. Il a été décidé d’évacuer toutes les personnes et l’un des restaurants.

L’organisation terroriste du Hamas a arrêté un résident de la bande de Gaza qui aurait participé à la mort du terroriste Abbas Fuqaha, le mois dernier.

Les avions ont tiré deux missiles ce mardi sur un bâtiment et une voiture dans la région de Rafah, dans le nord du Sinaï. Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées.

Deux jeunes de 22 ans ont été blessés ce matin après que leur voiture s’est renversée sur la route 4.

Environ 15 bénévoles et une unité de secours sont arrivés à Ein Gedi pour aider un parachutiste qui s’est écrasé dans la région. L’homme blessé a été évacué par hélicoptère à l’hôpital Hadassah Ein Kerem, souffrant de fractures au niveau des extrémités.

Le Secrétaire d’Etat américain, Rex Tillerson, a affirmé qu’il y avait des tensions entre les Etats-Unis et la Russie peu de temps avant une série de réunions à Moscou et a déclaré : « Nous voulons alléger les souffrances du peuple syrien et créer pour eux un avenir stable. Par conséquent, la Russie doit choisir si elle veut faire partie de l’avenir et jouer un rôle important dans le processus ou maintenir son alliance avec l’Iran et le Hezbollah. »

Le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, a parlé de l’attaque la semaine dernière en Syrie, en disant que plus de 20 pour cent des avions syriens ont été détruits ainsi que les dépôts de carburant. La Maison Blanche a dit en outre que les Etats-Unis avaient l’intention de continuer à agir contre la Syrie, si nécessaire.

La Turquie a annoncé cet après-midi que les tests de laboratoire effectués sur les victimes du massacre de la semaine dernière dans la province d’Idlib confirment que l’attaque était chimique, à partir de gaz sarin interdit depuis 1993 dans le cadre du Traité de non-prolifération des armes chimiques, signé par 189 pays sur 196 Etats-membres de l’ONU.

Deux soldats russes ont été tués et un troisième a été grièvement blessé dans une attaque au mortier menée par des groupes rebelles en Syrie, selon les autorités de Moscou.

L’agence de nouvelles du gouvernement de la Corée du Nord a affirmé que le dirigeant Kim Jong-un « désapprouvait » le nouveau déploiement des troupes américaines au large des côtes de son pays et a promis de « répondre avec puissance » si Trump décidait de commencer une guerre.

Prévisions météo : Demain, mercredi, une forte augmentation des températures est prévue et la chaleur se fera sentir dans la plupart des régions de notre pays. Au cours de jeudi, l’intensité du vent augmentera, la température va chuter et la vague de chaleur stoppera. La pluie locale et la brume devraient arriver. Vendredi, il y aura une diminution plus légère de la température et le retour à la normale des températures pour la saison.

Pour terminer, une vidéo du Kottel pendant cette fête de la liberté :

A tous Hag Sameah !

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes