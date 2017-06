Résumé de l’actualité ce Shabath : Trois israéliens se sont noyés, l’ONU a dévoilé un tunnel du Hamas…

2 . Le blocus international contre le Qatar qui continue de faire des vagues. Hier, de Washington , le Président Donald Trump des États-Unis a demandé que le Qatar cesse de financer les terroristes : « Nous avons eu la possibilité de choisir entre prendre la voie facile et difficile et finalement , nous avons choisit l’option difficile, mais nécessaire. Il faut arrêter le financement du terrorisme », at – il dit et a ajouté qu’il avait l’ intention d’aider l’ Arabie Saoudite et l’ Egypte pour mener les opérations contre le Qatar. En revanche, Rex Tilrson , le secrétaire d’Etat a déclaré que « les Etats-Unis attendent aux autres pays à se lever contre le Qatar » afin de lutter contre Daesh et les entreprises qataris.

Reuters

Le ministre des Affaires étrangères qatari, Abd al-Rahman Al Thani, est venu en Russie pour un compromis dans la crise et a fait référence à la position de son pays envers le Hamas, et le boycott des pays arabes . « Nous soutenons le peuple palestinien et nous vous demandons comment le Hamas est devenu coupable pour les pays arabes », at – il dit dans une interview télévisée lors de sa visite en Russie : « Peut – être que le Hamas est dans la liste terroriste des États-Unis, mais il est aussi un mouvement de résistance légitime de la part des pays arabes », at – il dit.