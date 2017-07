Résumé de l’actualité pour ce Shabath : Des émeutes arabes, un soldat et policier blessé

– Un soldat de Tsahal a été blessé vendredi lors d’une émeute face à 70 terroristes du village arabe de Kfar Kadem . Il a été envoyé à l’Hôpital Meir (Tous les jours il y a des dizaines de tentatives d’assassinat à l’aide de jets de pierre et ces informations ne sont pas rapportées par les médias )

– Trois terroristes ont mit le feu près de la clôture de Kochav Yaakov et se sont enfuis à Qalandiya

– Un Israélien est entré accidentellement à Jénine vendredi soir par le Jalameh et a été arrêté par la police de l’Autorité palestinienne, puis transféré à un barrage de Tsahal à Salem

– La nuit dernière, un policier des frontières a été blessé non loin de la maison du maire arabe, d’Abu Dis au nord-est de Bethléem.

– Un conducteur civil a été légèrement blessé à la jambe par des pierres à Beit Rima.

– Etzion : un citoyen israélien qui est entré dans le village de Beit Sahour s’est effondré après avoir utilisé de la drogue (achetée chez les arabes ? ), il a été envoyé à l’hôpital par le Croissant-Rouge à Beit Jala où il a été déclaré mort.

– Une famille israélienne est entrée par inadvertance dans le village de Tubas et transférée à la frontière de l’armée à Salem

– Accident ce sabbat entre un taxi et un âne sur la route entre Tapouah et Ariel près du village de Marda : 6 personnes légèrement blessées et âne en train de mourir sur la route.

Shavouatov.

